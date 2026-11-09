Por: El Espectador

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Un reciente hallazgo arqueológico en Siberia ha arrojado luz sobre el uso temprano del cannabis con fines embriagantes en rituales funerarios de las antiguas sociedades de la estepa euroasiática. De acuerdo con un comunicado de la Universidad de Berna, un grupo internacional de investigadores examinó una tumba ubicada en la República de Tuvá, en el sur de Siberia, donde se enterraba a líderes y figuras prominentes, posiblemente miembros de la élite de la cultura escita. La importancia de este hallazgo radica en que es la evidencia más antigua que ha sido datada directamente sobre el uso del cannabis con propósitos psicoactivos.

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En el interior de esta tumba, los científicos recuperaron cerca de 1.000 semillas de cannabis. Seis de estas fueron sometidas a análisis mediante el método del radiocarbono, una técnica utilizada para determinar la edad de objetos de origen orgánico. De acuerdo con los resultados, publicados por la Universidad de Berna y el Instituto Max Planck para la Geoantropología, las semillas habrían sido depositadas en la tumba a principios del siglo VIII a. C. El Dr. Gino Caspari, autor principal del estudio e investigador en la Universidad de Berna, explicó que este descubrimiento evidencia el papel relevante que el cannabis tenía dentro de los rituales funerarios de la cultura escita, conocida por ser una sociedad ecuestre propia de la vasta estepa euroasiática.

No obstante, el simple hallazgo de semillas no permitía garantizar que fueran utilizadas por sus efectos psicoactivos. Por esta razón, el equipo profundizó en el análisis de restos capilares humanos que se conservaron en la cámara funeraria principal. Los resultados mostraron señales compatibles con el cannabinol (CBN), un compuesto relacionado con el consumo de cannabis. Caspari enfatizó que la relevancia de este estudio radica en combinar el análisis de restos vegetales y rastros moleculares presentes en los cuerpos, lo que resulta revelador sobre los usos funerarios y sociales del cannabis en la antigüedad.

Sin embargo, los investigadores señalaron que, aunque se confirmó el consumo de la planta, no fue posible determinar con exactitud la cantidad empleada ni la forma en que fue consumida, es decir, si se inhaló o se ingirió. El estudio fue publicado en la revista Science y representa un avance relevante para el conocimiento sobre la historia y los usos culturales de las sustancias psicoactivas en civilizaciones antiguas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de escita y a qué sociedad pertenece este hallazgo del cannabis?

El término escita hace referencia a una cultura ecuestre que habitó la estepa euroasiática. En el contexto de este hallazgo arqueológico, los restos encontrados pertenecen a miembros de alto rango de la sociedad escita, evidenciando la importancia social y ritual del cannabis en sus ceremonias funerarias, como lo explican los análisis realizados por el equipo internacional liderado por la Universidad de Berna.

¿Cómo se determinó la antigüedad de las semillas de cannabis halladas en Siberia?

La antigüedad de las semillas de cannabis encontradas en la tumba fue determinada mediante el método del radiocarbono, una técnica científica para fechar objetos de origen orgánico. Seis de las semillas fueron analizadas directamente bajo este método, estableciendo que fueron depositadas a principios del siglo VIII a. C., según el reporte de la Universidad de Berna y el Instituto Max Planck para la Geoantropología.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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