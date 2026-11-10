Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de Eliana Tocora Grisales, una joven de 19 años, vive momentos de inmensa incertidumbre tras el grave accidente de tránsito en Ibagué que la dejó en estado crítico. De acuerdo con la información conocida, Eliana fue una de las víctimas en un siniestro ocurrido en la vía a San Bernardo, donde un motocarguero habría arrollado a varias personas que circulaban en motocicleta. El hecho tuvo como consecuencia que el vehículo de carga terminara volcado, afectando directamente a seis personas: cuatro adultos y dos menores de edad. Entre todos los heridos, la situación de Eliana es la que concentra mayor preocupación por su gravedad.

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La joven actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Asotrauma de Ibagué, conectada a equipos de soporte vital. Según los reportes, Eliana perdió uno de sus riñones y sufrió lesiones de consideración en la zona abdominal. El personal médico mantiene una estricta vigilancia sobre su evolución y ha considerado la posibilidad de someterla a otra intervención quirúrgica en los próximos días. Esta operación, que podría realizarse entre martes y miércoles, tiene como objetivo mejorar sus condiciones de salud, aunque implica ciertos riesgos debido a la fragilidad en la que se encuentra la joven. Tal como relatan personas cercanas a la familia, para llevar a cabo el procedimiento sería necesario retirar temporalmente el soporte vital, una circunstancia que aumenta la preocupación entre sus allegados.

Entretanto, el apoyo de la comunidad ha sido fundamental para la familia Tocora Grisales. Amigos, conocidos y seres queridos han organizado una velatón este martes a las 6:30 de la tarde frente a la Clínica Asotrauma de Ibagué. El objetivo es acompañar simbólicamente a Eliana en este difícil momento y brindar solidaridad a sus familiares, quienes no se apartan de su lado mientras esperan nuevas noticias sobre su recuperación. Toda la información ha sido recopilada de acuerdo con los datos disponibles sobre el caso del accidente y la situación de salud de la joven.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de Eliana Tocora Grisales tras el accidente en Ibagué?

Eliana Tocora Grisales se encuentra en estado crítico, conectada a equipos de soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Asotrauma. Tras perder uno de sus riñones y sufrir graves lesiones abdominales, su salud es seguida de cerca por el cuerpo médico, que contempla una intervención quirúrgica para intentar mejorar su situación.

¿Por qué la próxima cirugía de Eliana Tocora Grisales genera preocupación en su familia?

La cirugía propuesta para Eliana genera preocupación entre sus allegados debido a que, por su grave estado, podría implicar el retiro temporal del soporte vital al que está conectada. Esto representa un riesgo considerable y, ante la incertidumbre sobre su respuesta, la familia permanece a la espera de la decisión médica y de su evolución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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