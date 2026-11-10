Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Wendy Saavedra, joven de 24 años, falleció el martes 10 de noviembre en el hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué, tras haber sufrido un grave accidente de tránsito el día anterior en Cajamarca. De acuerdo con los datos reportados, Wendy se movilizaba en una motocicleta cuando fue parte de una colisión que involucró a un bus de servicio público de la empresa Velotax y una tractomula azul. El accidente se registró a las 3:00 de la tarde en la zona de Lubrilínea, sobre la carrera Séptima, según la información disponible.

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Después del choque, las heridas que recibió la joven, sobre todo en una de sus piernas, fueron de tal gravedad que requirieron atención médica inmediata. Inicialmente, los equipos de emergencia la trasladaron al hospital Santa Lucía, en Cajamarca, pero dada la delicadeza de su condición, fue remitida de urgencia al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Allí, profesionales en salud la sometieron a distintos procedimientos médicos en un esfuerzo por estabilizarla y salvarle la vida, pero lamentablemente Wendy no resistió la gravedad de las lesiones.

Durante las horas posteriores al accidente, sus familiares y allegados mantuvieron la esperanza de una recuperación. Sin embargo, el martes se confirmó su deceso, lo que generó profundo dolor entre quienes la conocían. El desenlace de este caso volvió a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan los motociclistas, especialmente en situaciones donde se ven involucrados varios tipos de vehículos de gran tamaño.

Respecto a cómo ocurrieron los hechos, una de las primeras versiones sostiene que el bus de servicio público habría hecho una maniobra en reversa sin advertir la presencia de la motocicleta. No obstante, hasta el momento esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Por ello, autoridades de tránsito están a cargo de esclarecer las circunstancias precisas del choque y establecer la posible responsabilidad de los conductores involucrados.

Los habitantes de Cajamarca y familiares de Wendy lamentan profundamente este trágico suceso, mientras se mantienen atentos a los resultados de la investigación oficial sobre el accidente que cobró la vida de la joven motociclista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Wendy Saavedra en Cajamarca?

Hasta el momento, una de las primeras hipótesis sobre el accidente indica que el bus de servicio público podría haber realizado una maniobra en reversa sin advertir la presencia de la motocicleta donde se movilizaba Wendy Saavedra. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada y las investigaciones continúan bajo la responsabilidad de las autoridades de tránsito, quienes serán las encargadas de determinar lo sucedido y las posibles responsabilidades.

¿Qué lesiones sufrió Wendy Saavedra tras el accidente de tránsito?

De acuerdo con la información reportada, Wendy Saavedra sufrió heridas graves, principalmente en una de sus piernas, lo que obligó a su traslado urgente desde el hospital Santa Lucía en Cajamarca hasta el hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué. A pesar de los esfuerzos médicos, las consecuencias de las lesiones condujeron a su lamentable fallecimiento al día siguiente del accidente.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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