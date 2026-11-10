Para acompañarlas en ese proceso, existen alternativas de financiación y atención que buscan facilitar la reconstrucción de sus hogares.

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De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno Nacional, la reconstrucción de viviendas podría costar entre 19 y 23 billones de pesos. Además, más de 201.000 viviendas resultaron averiadas y 36.000 fueron destruidas. Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta el país para atender a las familias afectadas.

Detrás de esos números hay personas que deben recuperar mucho más que una estructura física: sus espacios cotidianos, sus pertenencias y la tranquilidad de contar con un lugar propio. Para algunas, esto significa reparar los daños de sus casas; para otras, encontrar una nueva vivienda y recuperar parte del patrimonio que construyeron durante años.

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En ese contexto, contar con alternativas para financiar las reparaciones, adquirir otro inmueble o atender las afectaciones mediante los seguros puede contribuir a que los hogares avancen en su proceso de recuperación.

Alternativas de financiación y atención para recuperar los hogares afectados

Con el propósito de acompañar a las personas afectadas, hay casos como el de Davivienda, que dispuso alternativas de financiación para quienes necesitan reparar su vivienda o adquirir otra.

Para la compra de vivienda nueva o usada, la entidad ofrece opciones de crédito hipotecario o leasing habitacional. Estas incluyen inmuebles VIP, VIS y superiores a VIS, con tasas preferenciales desde el 8 % E. A. o UVR + 2, y montos de hasta 500 millones de pesos. Estas medidas están dirigidas a las personas afectadas en los municipios contemplados en el programa.

Por otra parte, quienes necesitan reparar sus viviendas también pueden acceder a una línea especial de financiación de Davivienda, con una tasa desde el 8 % E. A. y un plazo de hasta 15 años. Este crédito no cobra avalúo ni estudio de títulos.

Para quienes buscan adquirir otra vivienda, también está disponible la posibilidad de consultar en Ciencuadras.com inmuebles de constructores aliados en las zonas afectadas.

La recuperación de un hogar también puede depender de la cobertura de un seguro. Por eso, Seguros Bolívar habilitó un proceso de reclamación 100 % digital para los clientes de Davivienda afectados por la emergencia que cuentan con una póliza de hogar de la compañía.

Esta herramienta ofrece atención prioritaria e incorpora inteligencia artificial para hacer una clasificación inicial de los daños y agilizar su evaluación. Los casos considerados severos, como las pérdidas totales, reciben atención preferencial.

Hay que anotar que a la fecha, se han desembolsado e indemnizado 67.500 de pesos millones a personas afectadas por la emergencia. Estos recursos buscan atender de manera rápida a los clientes que sufrieron daños en sus viviendas y, especialmente, a quienes enfrentaron afectaciones totales que requieren una solución habitacional.

Reconstruir a Colombia, una manera de recuperar proyectos de vida

La recuperación después de una emergencia de esta magnitud no ocurre de un día para otro. Reparar una vivienda, encontrar otro lugar para vivir y reorganizar la economía familiar son procesos que toman tiempo y requieren respuestas distintas según la situación de cada hogar.

Por eso, reconstruir significa también recuperar las condiciones para retomar la vida cotidiana y avanzar hacia una nueva estabilidad. Las cifras permiten dimensionar los daños que dejó la emergencia, mientras que las alternativas de financiación y los procesos de atención de seguros representan herramientas para que algunas familias puedan avanzar en ese camino.

Detrás de cada vivienda afectada hay una historia y un proyecto de vida que sus habitantes buscan recuperar. Acompañar ese proceso implica reconocer que las necesidades son diferentes y que volver a tener un hogar también es un paso fundamental para reconstruir el futuro.

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