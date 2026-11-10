El reciente informe revelado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las supuestas operaciones irregulares adelantadas durante la administración del expresidente Gustavo Petro desató una fuerte tormenta política en el país. El documento encendió las alarmas institucionales al exponer planes orientados a intervenir en los comicios electorales, lo que motivó duras reacciones por parte de distintos sectores de oposición.

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Entre los hallazgos más graves contenidos en el expediente se destaca la presunta orden de asignar vehículos de seguridad a expresidentes y exvicepresidentes —una labor que ordinariamente compete a la Unidad Nacional de Protección (UNP)— para instalarles micrófonos y dispositivos de rastreo GPS desde la agencia de inteligencia. Asimismo, el informe documentó la operación de una casa clandestina utilizada como sede operativa sin registro oficial, la remoción injustificada de funcionarios de carrera y, de manera central, la contratación de un ingeniero de sistemas para coordinar una red destinada a alterar el software y los resultados de la Registraduría Nacional de la Segunda Vuelta presidencial del pasado 21 de junio.

Ante la magnitud de las revelaciones que apuntaban a inclinar la balanza en favor de la candidatura de Iván Cepeda, el congresista Daniel Briceño arremetió contra el dirigente político a través de un pronunciamiento público. “Iván Cepeda es tan malo que ni con todo el poder del Estado, contratistas, recursos públicos, el voto fusil, con toda la política tradicional, los Torres y con un hacker desde el DNI listo para manipular el software de la Registraduría pudo ganar”, sentenció el cabildante. Las nuevas evidencias ya se encuentran bajo la lupa de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias del caso.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.