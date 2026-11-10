El expresidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo pulso político y jurídico en el Congreso de la República a raíz de una iniciativa liderada por el senador Germán Rodríguez, perteneciente a la bancada de Salvación Nacional, quien anunció la presentación de una proposición formal ante la Plenaria para revisar y revocar el permiso que le permite al exmandatario salir del territorio nacional hasta agosto de 2027.

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La propuesta busca modificar una determinación adoptada por la corporación el pasado 12 de agosto, la cual fue aprobada con una holgada mayoría de 73 votos a favor y 11 en contra. Dicha autorización facultó a Petro a realizar desplazamientos internacionales durante el año posterior al término de su mandato, con la única exigencia formal de notificar con antelación al Senado las fechas y destinos de sus itinerarios. No obstante, el senador promovente sostuvo que las circunstancias institucionales cambiaron significativamente tras la acumulación de 335 denuncias penales y disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en el anterior Gobierno, manifestando su temor a una eventual evasión de la justicia comparable con otros casos de connotación nacional.

Desde el ámbito jurídico, la controversia pone a prueba el alcance del artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, norma que exige el aval previo del Senado para que un jefe de Estado saliente abandone el país durante el año siguiente a la finalización de sus funciones. A pesar de fijar la restricción, el texto constitucional no contempla de manera implícita ni regula un procedimiento específico para revocar una autorización general que ya fue ratificada por el pleno legislativo, lo que genera incertidumbre sobre el sustento procesal que requeriría la plenaria para anular su propia decisión.

Mientras la Secretaría General del Senado compila los antecedentes de la votación y los reportes de desplazamiento entregados por el exjefe de Estado, las bancadas mantienen opiniones divididas. Sectores como el representado por el senador liberal Héctor Olimpo Espinosa han advertido que retirar el permiso basándose únicamente en denuncias preliminares sentaría un precedente riesgoso para futuros exmandatarios, por lo que la iniciativa de Rodríguez dependerá de los apoyos políticos que logre consolidar durante el debate.

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