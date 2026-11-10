Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El debate en torno al porte de armas en figuras de alto perfil volvió a cobrar fuerza luego de que se conociera un fallo judicial relacionado con el presidente Abelardo de la Espriella. El caso se centra en la necesidad de esclarecer si el arma que este porta está debidamente registrada, si el permiso está vigente y a quién le pertenece, inquietudes que serán respondidas por el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE). De acuerdo con la información reportada en la tutela presentada por la representante a la Cámara, Mafe Carrascal, la controversia surgió tras una solicitud de información oficial que hizo esta funcionaria y que, tras más de seis semanas, no había sido contestada por las autoridades competentes.

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El desarrollo de los acontecimientos fue informado por la congresista del Pacto Histórico, quien precisó que el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá amparó su derecho fundamental de petición, exigiendo al Comando General de las Fuerzas Militares, a través del DCCAE, una respuesta clara y de fondo sobre la situación jurídica del arma en cuestión. Según Carrascal, el objetivo de la petición es saber si el arma porta un registro válido, si cuenta con permiso vigente y si pertenece al mandatario o si, por el contrario, es un bien del Estado.

En un video difundido en sus redes sociales, Mafe Carrascal explicó que la ausencia de respuesta por parte de la autoridad llevó a que recurriera nuevamente a la justicia, en el marco de sus funciones de control político. De acuerdo con sus declaraciones, las preguntas centrales buscaban dilucidar si el presidente de la Espriella está cumpliendo la normativa legal al portar dicha arma.

El fallo judicial establece que el DCCAE dispone de 48 horas para entregar una respuesta concreta y respaldada a los interrogantes planteados por la congresista. Carrascal, además, advirtió públicamente que espera el cumplimiento estricto de ese término, y manifestó que, de no recibir la información solicitada, acudirá a otros mecanismos judiciales para exigir la entrega obligatoria de estos datos.

Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y la rapidez en la respuesta estatal a solicitudes de interés público, especialmente cuando involucran figuras presidenciales y temas de seguridad nacional, como el porte y la tenencia de armas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué órgano debe responder sobre la legalidad del arma que porta Abelardo de la Espriella?

La entidad responsable de otorgar respuesta sobre la situación legal del arma que porta Abelardo de la Espriella es el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), el cual depende del Comando General de las Fuerzas Militares. Así lo ordenó el Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al fallar una tutela a favor de la representante Mafe Carrascal.

¿Cuánto tiempo tiene el DCCAE para responder a la petición sobre el arma del presidente?

Según el fallo judicial conocido y mencionado por la representante Mafe Carrascal, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos tiene un plazo de 48 horas para responder de fondo a los interrogantes planteados sobre la situación jurídica, el permiso y la titularidad del arma que porta Abelardo de la Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.