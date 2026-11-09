El expresidente Gustavo Petro comunicó que modificará la manera en que se relaciona con sus seguidores en internet. A través de una publicación, explicó por qué reducirá el protagonismo de X y cuál será el canal que ocupará ese lugar en adelante.

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Además, cuestionó las condiciones que, a su juicio, impone la plataforma para la difusión de ideas progresistas. También señaló que considera que X tiene afinidad con sectores de extrema derecha y que sus algoritmos favorecen la circulación de mensajes de odio por encima de la razón y la democracia.

A partir de esos reparos, Petro aseguró que dejará de utilizar esa red social como su cuenta principal. Sin embargo, aclaró que no abandonará por completo su perfil, sino que pasará a manejarlo como un espacio complementario dentro de su estrategia de comunicación.

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Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasara a ser cuenta comlementaria Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes.

https://t.co/ffKxxa4zeh — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2026

¿Qué red social usará Gustavo Petro como principal?

En su lugar, anunció que comenzará a impulsar su canal de WhatsApp, que se convertirá en su principal medio de comunicación personal. Con este movimiento, busca trasladar parte de la audiencia que ha construido durante años en X hacia una plataforma en la que espera mantener el contacto directo con sus seguidores.

El cambio también implica una diferencia importante en el tamaño de la comunidad que lo acompañará en ese canal. Petro reconoció que pasará de una audiencia de 9,1 millones de seguidores en X a cerca de 600.000 en WhatsApp, aunque sostuvo que considera que desde allí puede contribuir más a la democracia.

“Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp, que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que ayudo más a la ⁿdemocracia desde redes”, indicó el mandatario.

La decisión no supone el cierre de su cuenta en esa red social. Petro indicó que seguirá utilizándola, pero con un papel secundario frente al canal de WhatsApp, que desde ahora tendrá prioridad en su comunicación personal.

Con este anuncio, el exmandatario plantea una reorganización de su presencia digital y acepta reducir el número de seguidores a los que llega directamente, al menos en términos de la comunidad que ha reunido en X.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.