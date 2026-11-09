La Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció frente a las amenazas de posibles atentados contra medios de comunicación que se conocieron durante el pasado fin de semana.

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(Vea también: Caracol Televisión se pronunció por amenazas contra sus instalaciones y envió mensaje a otros medios)

Dicha representación diplomática rechazó las intimidaciones y manifestó su respaldo a los periodistas y trabajadores afectados, en medio de las alertas que involucraron a Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN.

A través de un mensaje público, la sede diplomática expresó su rechazo categórico a cualquier amenaza de violencia contra empresas periodísticas y reiteró que la libertad de prensa y de expresión son principios fundamentales para el funcionamiento de una democracia.

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“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones”, señaló la Embajada, que también expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados por las intimidaciones.

El pronunciamiento se conoció después de que varias empresas de comunicación recibieran advertencias sobre posibles ataques contra sus instalaciones en Bogotá. La situación llevó a activar protocolos de seguridad y a evacuar preventivamente la sede de Caracol Televisión y las instalaciones de Caracol Radio.

La Embajada de EE. UU. rechaza categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación ocurridas el pasado fin de semana, y expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados. Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones. Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción. — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) November 10, 2026

¿Qué pasó con las amenazas contra Caracol Televisión, Caracol Radio y RCN?

Las alertas se conocieron durante la noche del sábado 7 de noviembre, cuando Caracol Televisión recibió información de las autoridades sobre un posible atentado contra sus instalaciones. Ante el riesgo advertido, se recomendó evacuar el edificio ubicado en el barrio La Floresta, en Bogotá, mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad.

Horas después, Caracol Radio informó que también había recibido una advertencia sobre posibles ataques contra su sede y otros medios de comunicación. RCN igualmente apareció mencionado entre los posibles objetivos de las amenazas.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades y las alertas de inteligencia mencionadas posteriormente por el presidente Abelardo de la Espriella, el posible plan estaría relacionado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mandatario ordenó reforzar la protección de Caracol Televisión, RCN y la revista Semana, así como la seguridad de sus periodistas, trabajadores y familias.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, tras las revisiones realizadas en las instalaciones de Caracol Televisión, no encontró explosivos en el lugar. Sin embargo, las advertencias motivaron que se mantuvieran las medidas preventivas mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Estados Unidos rechazó la violencia contra los medios de comunicación

En su mensaje, la Embajada también hizo referencia al impacto que tienen las organizaciones terroristas en la seguridad de los ciudadanos y en la estabilidad de los países.

“Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”, manifestó la representación diplomática.

Con este pronunciamiento, Estados Unidos se sumó a las voces nacionales e internacionales que han rechazado las intimidaciones contra los medios colombianos y han pedido garantías para que periodistas y demás trabajadores puedan ejercer sus labores sin amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia también expresaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron que se investigue el origen de las advertencias y se garantice la protección de las personas involucradas.

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