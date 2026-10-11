La Embajada de Estados Unidos en Colombia abrió una convocatoria con vacantes en áreas profesionales, técnicas y operativas, dirigidas a cubrir diferentes necesidades de sus sedes en Bogotá y Cartagena. Entre los puestos anunciados hay oportunidades para ingenieros, conductores, personal de mantenimiento y trabajadores relacionados con la producción de contenidos digitales y el entrenamiento aeronáutico.

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Uno de los cargos destacados es el de ingeniero supervisor de operaciones, para el complejo diplomático en Bogotá. Esta posición ofrece un salario anual de $141.935.731 y tiene como fecha límite de postulación el 18 de octubre de 2026, según la información publicada sobre la convocatoria.

La oferta también incluye puestos relacionados con la comunicación. Entre ellos figuran el de especialista en contenidos estratégicos, con una remuneración anual de $114.344.993, y el de asistente de contenidos estratégicos, cuyo salario reportado es de $51.418.244 al año. Para estos cargos, los aspirantes deben revisar las funciones y condiciones específicas de cada anuncio.

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Otra de las oportunidades corresponde al área de entrenamiento aeronáutico, con un salario anual de $114.344.993 y fecha de cierre prevista para el 14 de octubre. La convocatoria también contempla labores de plomería y mantenimiento, además de puestos de conductor, cuyos ingresos anuales reportados oscilan entre $30.530.873 y $40.935.174, dependiendo del cargo.

Los requisitos cambian según la vacante. Algunas posiciones pueden exigir formación profesional, experiencia específica, conocimientos de inglés, licencias de conducción o certificaciones técnicas. Por eso, antes de postularse, es importante verificar el perfil solicitado, la ciudad donde se encuentra el puesto y la fecha límite, pues no todas las convocatorias tienen el mismo plazo ni necesariamente continúan abiertas al mismo tiempo.

Los interesados pueden consultar las oportunidades y presentar sus solicitudes mediante el sistema oficial Electronic Recruitment Application (ERA), al que se accede desde el portal de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Allí es posible revisar los anuncios disponibles y conocer los requisitos completos de cada cargo antes de completar la inscripción.

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