Por: El Espectador

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El Excellence Scholarship and Opportunity Programme (ESOP) es una de las convocatorias más destacadas que administra el ETH Zúrich cada año para estudiantes interesados en iniciar una maestría en esta prestigiosa institución suiza. Según información publicada por la universidad y la Alcaldía de Bogotá, la convocatoria para el ciclo académico que comienza en el segundo semestre de 2027 dispone de 60 becas completas, diseñadas específicamente para quienes presentan un rendimiento académico sobresaliente y desean avanzar en su formación profesional.

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De acuerdo con el programa difundido por el ETH Zúrich, la beca cubre el 100 % del valor de la matrícula universitaria. Además, desde el primer período académico, los estudiantes beneficiarios recibirán CHF 13.500 por semestre, lo que equivale a un poco más de COP 52 millones. Esta suma está destinada a cubrir gastos de estudio y manutención durante la estancia del estudiante en Suiza.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 1° hasta el 30 de noviembre, según lo comunicado por la entidad universitaria. Para postularse, los interesados deben presentar su solicitud por medio de la plataforma de admisiones eApply, recomendándose preparar con suficiente anticipación toda la documentación: referencias académicas, hoja de vida y una propuesta para la tesis de maestría. Este último documento debe contener las pautas de citación científica establecidas y estar debidamente avalado por el candidato. ETH Zúrich advierte en su portal que “el plagio, la información errónea por negligencia o intencional conllevarán la exclusión del proceso de admisión o, si se descubre posteriormente, la revocación de la admisión y de cualquier beca”.

El proceso de selección también contempla la posibilidad de entrevistas por llamada telefónica o videollamada en febrero, por lo que la institución aconseja corroborar que el número indicado en la hoja de vida sea correcto. Se aclara, asimismo, que no podrán acceder a estas becas quienes ya cursan una maestría en el ETH Zúrich o quienes ya obtuvieron un título de magíster en esta universidad. Los resultados finales se publicarán a finales de marzo de 2027. Toda la información citada se obtiene directamente de la página oficial de ETH Zúrich y de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos deben cumplir los estudiantes para aplicar a las becas ESOP de ETH Zúrich?

Para postularse a las becas ESOP, los estudiantes deben tener un desempeño académico sobresaliente. De acuerdo con ETH Zúrich, se recomienda que los candidatos se encuentren dentro del 10 % superior de su pregrado, equivalente a un nivel A. Además, deben presentar todos los documentos requeridos según cada programa de maestría y entregar una propuesta de tesis debidamente estructurada. Personas que ya estudian una maestría en el ETH Zúrich o tengan un título de magíster del plantel no pueden participar.

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria para el Excellence Scholarship and Opportunity Programme de ETH Zúrich?

La convocatoria permanecerá habilitada del 1° al 30 de noviembre. Durante este lapso, las personas interesadas deben enviar su postulación a través de la plataforma eApply de la universidad. Los resultados del proceso serán publicados a finales de marzo de 2027, tal como especifica la información oficial de la institución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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