Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, quienes se encuentran en búsqueda de empleo tienen ante sí una oportunidad relevante gracias a la Megaferia de Empleo, una jornada organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Este evento pone a disposición cerca de 18.000 vacantes laborales, que pueden ser consultadas en el sitio web desarrolloeconomico.gov.co/megaferia. Según la información proporcionada por la Secretaría, el portal permite filtrar las oportunidades de acuerdo con la formación, experiencia, nivel educativo y aspiraciones salariales de los postulantes, facilitando así la identificación de ofertas que se ajusten a su perfil profesional.

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María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, explicó que es fundamental que los interesados revisen de manera frecuente la página, ya que el listado de vacantes se actualiza constantemente y surgen nuevas opciones a diario. Asimismo, recalcó la importancia de registrarse previamente para agilizar el ingreso durante el evento.

El proceso de participación en la Megaferia de Empleo implica varios pasos claramente definidos. El primero es la inscripción a través del portal web, diligenciando un formulario y confirmando posteriormente la inscripción mediante correo electrónico. Luego, es esencial consultar las vacantes disponibles y analizar cuáles se ajustan mejor al perfil y expectativas de cada quien. Los aspirantes deben preparar una hoja de vida actualizada y relevante, en la que se destaquen experiencia, habilidades y formación. Además, la plataforma Experta ofrece cursos de formación para el trabajo, lo que permite fortalecer competencias y prepararse mejor para los procesos de selección que adelantarán cerca de 30 empresas durante la jornada, según datos comunicados por la SDDE.

La Megaferia se caracteriza por una oferta diversa que incluye sectores como comercio, construcción, salud, servicios financieros, logística y transporte, turismo, gastronomía, tecnologías de la información e industrias creativas. Hay una atención especial a poblaciones específicas: 1.180 cargos están destinados a mayores de 50 años, con vacantes como ingeniero electromecánico y jefe de enfermería; 711 vacantes para personas con discapacidad, contemplando roles como diseñador gráfico y project manager. También se han previsto oportunidades para mujeres en salud y administración, migrantes en áreas técnicas y de atención, y jóvenes, quienes pueden acceder a empleos como agente bilingüe o ejecutivo financiero externo. Incluso quienes buscan su primera experiencia laboral encontrarán opciones en áreas como servicio al cliente y cocina.

Este evento tendrá lugar el jueves 15 de octubre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en Corferias. En la jornada participarán más de 180 empresas y 12 entidades aliadas, evidenciando un esfuerzo conjunto para abrir espacios a todos los perfiles laborales y mejorar así las condiciones de empleabilidad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse y consultar vacantes para la Megaferia de Empleo de Bogotá?

Para inscribirse y consultar vacantes de la Megaferia de Empleo, usted debe ingresar al portal desarrolloeconomico.gov.co/megaferia y buscar la opción de “Inscripciones”. Luego de llenar el formulario, recibirá un correo de confirmación con recomendaciones. Para explorar las ofertas, puede usar los filtros de búsqueda por nivel educativo, experiencia y salario, y es recomendable revisar la página con frecuencia, ya que la lista de vacantes se actualiza constantemente, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Qué sectores y perfiles tienen vacantes disponibles en la Megaferia de Empleo en Bogotá?

Según la información oficial, la Megaferia dispone de vacantes en comercio, construcción, salud, servicios financieros, logística y transporte, turismo, gastronomía, tecnologías de la información e industrias creativas. Se incluyen cargos para mayores de 50 años, personas con discapacidad, migrantes, mujeres, jóvenes y quienes buscan la primera experiencia laboral, con roles que van desde ingeniero electromecánico y desarrollador Full Stack hasta agente bilingüe y auxiliar de enfermería.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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