Por: Portal Bogotá

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Bogotá-Región ha intensificado su preparación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño que se prevé para el año 2026. De acuerdo con información divulgada en el portal oficial de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adelanta la entrega de 100 nuevos kits para el aprovechamiento de agua lluvia en la localidad de Sumapaz, sumando así 400 familias beneficiadas en el sur de la capital. Estos dispositivos tienen como finalidad que los habitantes rurales puedan recolectar y almacenar agua durante la corta temporada de lluvias que atraviesa la región en estos días.

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Según datos presentados por la CAR, en el transcurso de 2026 se han entregado más de 3.000 sistemas de este tipo. Cada kit está compuesto por un tanque de almacenamiento con capacidad de entre 500 y 1.000 litros, lo que ha permitido captar 108.000 metros cúbicos de agua al año, cantidad que representa el llenado de aproximadamente 43 piscinas olímpicas. Los sistemas suministrados incluyen canales, empaques, tubo bajante y accesorios que garantizan una recolección y transporte eficiente del líquido, el cual posteriormente puede emplearse en diversas actividades, tales como labores agrícolas, usos domésticos o riego.

Estas entregas se enmarcan en la estrategia “Cosecha de Agua Comunitaria”, cuyo propósito es mitigar la problemática del desabastecimiento hídrico y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades ante el cambio climático. Simón Buitrago Moya, director regional (E) de la CAR para Bogotá y La Calera, destacó que las herramientas ecoeficientes brindan oportunidades a la población rural para abastecerse de agua, reducir el consumo directo de fuentes hídricas y disminuir la presión sobre los acueductos.

La iniciativa ha alcanzado localidades como Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, extendiendo su beneficio a 400 hogares que ahora cuentan con alternativas para asegurar el acceso al recurso hídrico, especialmente en escenarios donde la escasez de agua es una posibilidad latente. De acuerdo con información oficial, a lo largo del desarrollo del programa han resultado favorecidos más de 80.000 hogares, logrando una cobertura cercana al 50 % de la población en el territorio CAR y beneficiando hasta 320.000 personas.

En el marco de la llamada Ruta de Preparación Climática, la entidad insiste en la importancia de que las comunidades asuman un papel activo como cosechadores de agua, enfocados en el uso eficiente del recurso. Aunque se ha presentado una corta temporada de lluvias, la CAR advierte que esto no garantiza el abastecimiento seguro. Por ello, insta a seguir recomendaciones de ahorro y uso responsable del agua, especialmente durante los próximos meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo benefician los kits de aprovechamiento de agua lluvia a las comunidades de Bogotá-Región?

Los kits de aprovechamiento de agua lluvia entregados por la CAR en localidades como Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar permiten a las familias recolectar y almacenar grandes cantidades de agua durante la temporada de lluvias. Esto facilita el abastecimiento para actividades domésticas, agrícolas y de riego, y reduce el uso de las fuentes hídricas tradicionales y la presión sobre los acueductos, mejorando la resiliencia frente a periodos de escasez, según lo expuesto por la entidad.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta a Bogotá?

El fenómeno de El Niño corresponde a una variabilidad climática que puede ocasionar un marcado descenso en la cantidad de lluvias, incluso en regiones como Bogotá. Esta situación eleva los riesgos de desabastecimiento de agua y exige medidas preventivas, como la implementación de sistemas de captación y almacenamiento del recurso hídrico, tal como ha divulgado la CAR en sus informes sobre preparación climática.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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