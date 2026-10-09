Así como hubo una alerta por los robos de carros en Bogotá, una publicación sirvió para que miles de conductores y transeúntes en una zona clave de la ciudad estuvieran atentos.

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La Secretaría de Movilidad de la capital colombiana lanzó un aviso a las 10:14 de la mañana por unas manifestaciones que se registraron en la carrera Séptima con calle 63 (ver mapa).

La entidad informó sobre la afectación en un carril en la mencionada ubicación, que resulta determinante debido a que es uno de los corredores viales más transitados en Bogotá.

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Cabe remarcar que las imágenes divulgadas por la Secretaría de Movilidad en un video permiten observar a una notable cantidad de manifestantes en frente del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La publicación no señala precisamente a qué se debe la presencia masiva de personas que complica el tránsito en esa zona, aunque sí aclaró que llegaron agentes civiles y grupo guía en el punto.

Este es el video replicado por parte de las autoridades para avisarles a las personas en la capital colombiana acerca de la situación en la mañana del viernes 9 de octubre de 2026.

El parte de tranquilidad que es posible notar en el registro audiovisual es que no hay reacciones violentas por parte de quienes acudieron a su protesta en la carrera Séptima, por la localidad de Chapinero.

Es importante recordar que ese corredor vial conecta al Norte con el Sur de la capital colombiana, por lo que una afectación se convierte en un obstáculo importante para la movilidad diaria.

Además, esto coincide con la esperada salida de miles de viajeros por la semana de receso escolar a nivel nacional, con lo que es una alerta para el control de las autoridades durante la jornada.

Lo cierto es que el mensaje de la entidad sirve para organizar planes y prevenir cualquier clase de complicación adicional, en medio de esta incidencia en la ciudad.

Este no es el único caso que se ha registrado recientemente de protestas, pues en días pasados hubo una movilización en la calle 26 de personas que cuestionaron la realidad en Palestina.

Incluso, estas motivaciones políticas no son las únicas que desembocan en complicaciones en corredores viales de alto flujo en Bogotá, ya que hay más reclamos que han causado remezón.

De hecho, un bloqueo de bicitaxistas afectó la autopista Sur y la entrada por esa zona en Bogotá, lo que marcó precisamente la jornada del jueves 8 de octubre.

¿Qué hacer ante afectaciones viales por manifestaciones en Bogotá?

Enfrentar bloqueos y congestiones generadas por movilizaciones sociales en Bogotá exige adoptar medidas estratégicas para reducir tiempos de desplazamiento y garantizar la seguridad personal.

Antes de salir, consulte el estado del tránsito a través de los canales oficiales habilitados por la administración distrital para planificar rutas alternativas con anticipación.

Si se moviliza en vehículo particular, desvíe su trayecto hacia corredores secundarios alejados de los puntos de concentración reportados por las autoridades de movilidad.

En caso de desplazarse en el sistema TransMilenio, manténgase atento a los desvíos operativos, cierres temporales de estaciones y retornos extraordinarios programados.

Al encontrarse cerca de una marcha, mantenga una distancia prudencial, conserve la calma y evite confrontaciones con los manifestantes o con la fuerza pública.

Para los ciclistas y peatones, la indicación principal consiste en utilizar las ciclorrutas autorizadas y cruzar únicamente por zonas demarcadas de manera segura.

Si la protesta afecta el transporte público en su totalidad, contemple la posibilidad de implementar modalidades de trabajo remoto o ajustar sus horarios laborales.

Ante cualquier situación de riesgo o alteración grave del orden público, comuníquese inmediatamente con la línea de emergencias para solicitar asistencia oportuna.

Adoptar hábitos de movilidad preventiva facilita la circulación por la ciudad y mitiga los inconvenientes causados por eventuales perturbaciones en la malla vial.

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