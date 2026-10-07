Así como hubo pánico en una estación de Transmilenio en Bogotá, otra zona de la capital colombiana se vio afectada por manifestaciones que provocaron complicaciones de movilidad.

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Sobre el mediodía del miércoles 7 de octubre de 2026 se reportó el bloqueo de la entrada por la Autopista Sur de Bogotá por parte de bicitaxistas que se reunieron en la altura de Terreros.

La reacción se presentó después de un operativo que desembocó en la inmovilización de más de 20 de esos vehículos que usan gasolina y sirven como transporte público en la ciudad.

Transmilenio indicó que no hay paso para la ruta alimentadora circular San Mateo en Soacha, por lo que advirtió el restablecimiento de los servicios cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

“Por manifestaciones ajenas a la operación, en este momento se suspende temporalmente el servicio de la ruta alimentadora circular San Mateo”, señaló el sistema de transporte masivo desde su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter).

Cabe remarcar que el resto de estaciones en Transmilenio no tuvieron afectaciones debido a la inesperada reacción de los bicitaxistas en el sur de la ciudad, en la entrada por la autopista Sur.

La zona de Terreros constituye un nodo neurálgico para la conectividad y movilidad de Soacha y el acceso hacia el suroccidente de Bogotá.

Ubicada sobre la Autopista Sur, esta intersección funciona como la principal arteria vial para el tránsito de vehículos de carga, transporte público y particulares.

Allí se encuentra la estación intermedia Terreros – San Mateo del sistema Transmilenio, la cual moviliza diariamente a miles de ciudadanos que trabajan en la capital.

Además, el puente vehicular de Terreros conecta las comunas orientales y occidentales del municipio, facilitando la integración urbana entre barrios densamente poblados como San Mateo y León XIII.

La infraestructura del sector incluye importantes corredores comerciales y un centro comercial que incrementan el flujo peatonal y la demanda de movilidad durante todo el día.

Cualquier alteración en el tráfico o bloqueo manifestante en esta zona paraliza de inmediato la entrada y salida de viajeros entre Cundinamarca y Bogotá.

Por esta razón, las autoridades de tránsito priorizan la seguridad vial y la gestión operativa continua en este punto estratégico de la Sabana Sur.

¿Cuántos bicitaxistas hay en Bogotá?

En Bogotá operan aproximadamente 4.600 bicitaxis que prestan servicios de transporte informal en diferentes localidades de la capital colombiana.

Esta cifra oficial proviene del censo caracterizado y registrado directamente por la Secretaría Distrital de Movilidad en la ciudad.

Las localidades con mayor concentración de estos vehículos informales son Bosa, Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón.

En estos sectores del sur y occidente de la ciudad, el servicio funciona como un medio de transporte alimentador hacia las estaciones de Transmilenio.

Del total de vehículos censados por las autoridades distritales, cerca del 52 % corresponden a bicitaxis tradicionales impulsados mediante pedaleo asistido o tracción humana.

Por otro lado, el 48 % restante utiliza motores de combustión interna a gasolina o adaptaciones eléctricas no autorizadas por la regulación vigente.

El Ministerio de Transporte reglamentó la operación de los bicitaxis exigiendo motores eléctricos con potencia máxima de 350 vatios y velocidad limitada a 25 kilómetros por hora.

No obstante, la proliferación de bicitaxis impulsados por motores a gasolina genera continuos operativos de control y de inmovilización por parte de la Policía de Tránsito.

Las autoridades locales continúan realizando jornadas de inspección para retirar del tránsito aquellos vehículos informales que representan riesgos para la seguridad vial de los peatones.

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