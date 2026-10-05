Por: El Espectador

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Este lunes 5 de octubre inició un piloto clave para la movilidad en el occidente de Bogotá. De acuerdo con la información oficial, la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía de Mosquera decidieron poner en marcha una serie de cambios de manera temporal para aliviar los prolongados trancones en la calle 13, uno de los corredores más congestionados durante las horas pico matutinas. Las autoridades señalaron que la medida aplicará de lunes a viernes, entre las 5:30 y las 9:30 de la mañana, a lo largo de un mes, con el objetivo de evaluar sus resultados en tiempo real.

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El propósito central de este piloto es claro: recopilar datos puntuales sobre velocidad y duración de los trayectos para dimensionar si realmente el esquema puede descongestionar el acceso occidental a la ciudad. Según cifras citadas por las entidades responsables, por la calle 13 entran, en una sola hora pico, cerca de 14.300 vehículos, llegando a provocar colapsos de hasta siete kilómetros. El tiempo promedio para llegar desde Mosquera hasta la carrera 128 es de aproximadamente una hora y media, según cálculos oficiales. La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, recalcó que este piloto permitirá “evaluar una nueva alternativa y tomar decisiones con base en los resultados”.

El esquema funciona gracias a una serie de desvíos cuidadosamente planificados. Durante las horas de restricción, los conductores pueden optar por una ruta que utiliza la carrera 128 en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza. Desde ahí, se conecta con la avenida La Esperanza hacia el oriente, y luego por la carrera 103, también al norte, hasta empalmar con la calle 26. De este modo, el tráfico se reparte por varias arterias, aliviando la carga principal sobre la calle 13. Para quienes deben desplazarse hacia el occidente, existen alternativas por la avenida Ciudad de Cali y la carrera 100, conectando con otras vías principales.

El despliegue operativo incluye agentes civiles, Grupo Guía, Policía de Tránsito y la Dirección de Tránsito y Transporte, encargados de guiar a la ciudadanía en las nuevas dinámicas viales. Además, la prueba implica modificaciones físicas: en Mosquera, el tradicional retorno de Italcol quedó inhabilitado, y se habilitó uno frente a la Secretaría de Movilidad local. En Bogotá, el habitual retorno de la carrera 137A fue reemplazado por uno en la carrera 137C, destinado solo a rutas intermunicipales.

Por último, este piloto afecta el transporte público: 14 rutas TransMiZonal, que conectan con el occidente, ajustaron sus recorridos en los tramos finales. Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar la aplicación TransMiApp para verificar los cambios en sus trayectos. Al finalizar el mes de prueba, los equipos técnicos evaluarán minuciosamente los datos recolectados para decidir si la medida continúa o si requiere adaptaciones.

¿Cuáles son los principales cambios en la movilidad de la calle 13 por el piloto?

El piloto implementado modifica rutas para ingreso y salida por la calle 13 durante las mañanas, habilita nuevos desvíos por la carrera 128, avenida La Esperanza y carrera 103, cambia retornos estratégicos en Mosquera y en Bogotá, y ajusta los trayectos finales de 14 rutas TransMiZonal, de acuerdo con las autoridades responsables.

¿Qué debe tener en cuenta un usuario del transporte público con los nuevos desvíos del piloto?

Los usuarios del componente TransMiZonal experimentan cambios en los recorridos hacia el occidente. No se detallaron públicamente los trayectos específicos de cada ruta afectada, por lo que las autoridades aconsejan revisar previamente la aplicación oficial TransMiApp para informarse y evitar contratiempos durante el periodo de prueba.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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