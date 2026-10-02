Un nuevo y escandaloso episodio de evasión masiva sacudió al sistema TransMilenio en el sur de Bogotá. En la jornada del 1 de octubre de 2026, las cámaras de seguridad de la estación Madelena registraron el momento exacto en el que decenas de personas irrumpieron de manera violenta y desordenada en uno de los vehículos de la troncal NQS Sur, evadiendo por completo el pago del pasaje.

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De acuerdo con la información difundida por el sistema y las imágenes de vigilancia, al menos 60 personas participaron en la denominada ‘colatón’. En los metrajes se observa cómo los infractores se apostaron sobre la vía y, tras lograr que las puertas del articulado fueran abiertas, ingresaron en avalancha al vagón sin realizar la validación correspondiente en los torniquetes o validadores.

Tras las labores de monitoreo del Centro de Control, TransMilenio S.A. rechazó tajantemente estos comportamientos vandálicos que no solo ponen en riesgo la integridad de los usuarios, sino que deterioran la infraestructura pública. La empresa confirmó que este numeroso grupo se desplazó posteriormente hacia otro punto neurálgico de la ciudad: “En labores de verificación desde nuestro Centro de Control, se evidenció que este grupo de manifestantes ingresó al Sistema evadiendo el pago del pasaje en la estación de Madelena para, posteriormente, participar en un bloqueo de la prestación del servicio sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32 en horas de la mañana”.

El hecho desató reacciones inmediatas desde el Cabildo Distrital. El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Amín, alzó su voz de rechazo frente a la normalización de estas conductas: “Según información que recibí, evadieron el pago del pasaje en la estación de Madelena, para llegar a una manifestación en el sector de la Calle 13 con Carrera 32, en las inmediaciones de la Universidad Distrital. No podemos seguir normalizando que se cuelen en el sistema y menos ahora en manada”, enfatizó.

El episodio revive el intenso debate sobre las pérdidas económicas y los desafíos de seguridad y cultura ciudadana que enfrenta TransMilenio para frenar la evasión, un flagelo que las administraciones locales intentan contener mediante controles operativos y tecnológicos.

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