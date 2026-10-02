Por: Portal Bogotá

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Un nuevo proyecto piloto impulsado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) busca mejorar el flujo de transporte en Bogotá a través de cambios significativos en la movilidad sobre la avenida La Esperanza, especialmente en el acceso a la ciudad. De acuerdo con información oficial, a partir del 5 de octubre de 2026, esta avenida pasará a tener sentido único de occidente a oriente en horas pico de la mañana, lo que implica una serie de desvíos obligatorios para las rutas TransMiZonales de TransMilenio que circulan por la localidad de Fontibón.

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Este ajuste temporal, que se llevará a cabo entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m., afectará a catorce rutas del sistema de transporte. Según lo presentado por la SDM y TransMilenio, diez de estas rutas han sido identificadas como aquellas que se dirigen hacia Fontibón, tres salen del occidente con destino a otras localidades y una ruta opera con desvíos en ambos sentidos. Para quienes se movilizan hacia Fontibón, las rutas K324, K314, K329, K331, K312, K319 y K810 deberán desviar desde el sector de Atahualpa por la carrera 116 al sur, continuar por la avenida Centenario (calle 17) al occidente, tomar la carrera 128 al norte y finalmente acceder a la calle 22a al occidente. Las rutas K322 y K916 tomarán la avenida Centenario hasta la carrera 128 y de allí seguirán el mismo trayecto. Por su parte, la ruta K337 incorpora un trayecto adicional por la calle 17d al occidente y la carrera 120 antes de volver a la avenida Centenario y retomar su camino usual por la avenida La Esperanza.

Para quienes se desplazan hacia otras localidades, las rutas C321, L325 y H318 usarán la calle 22a al oriente y la carrera 129 al norte para retornar a la avenida La Esperanza y luego a la avenida Centenario. En ambos sentidos, la ruta KH707 no ingresará ni saldrá de El Refugio, manteniéndose entre la avenida Centenario con carrera 128. La Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio recomiendan a los usuarios mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave para evitar contratiempos y consultar canales oficiales de información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles rutas de TransMilenio tendrán desvíos por el cambio en la avenida La Esperanza?

Según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, un total de catorce rutas TransMiZonales verán alterados sus recorridos: diez hacia Fontibón (K324, K314, K329, K331, K312, K319, K810, K322, K916, K337), tres hacia otras localidades (C321, L325, H318) y la ruta KH707 en ambos sentidos.

¿Por qué la Secretaría Distrital de Movilidad implementó el sentido único temporal en la avenida La Esperanza?

La entidad implementó el cambio de sentido único de occidente a oriente en la avenida La Esperanza con el objetivo de agilizar el acceso a Bogotá en las horas de mayor congestión, dentro de un piloto que busca optimizar la movilidad en puntos clave de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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