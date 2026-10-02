Por: El Espectador

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Un caso de inseguridad volvió a quedar en evidencia en Bogotá, luego de que un motociclista fuera asaltado de manera sorpresiva mientras trabajaba como mensajero por aplicación en el barrio Jerusalén, localidad de Ciudad Bolívar. El hecho, reportado en la mañana del 1 de octubre, quedó registrado gracias a la cámara Insta360 que el conductor llevaba en su vehículo y que, tras el asalto, logró recuperar. Las imágenes aportan detalles claros del modus operandi de los delincuentes y permiten comprender mejor cómo ocurrió el robo.

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Según la grabación, el motociclista había terminado un servicio de mensajería y sostenía una conversación con quien parecía ser el cliente. Mientras tanto, otro hombre con gorra blanca se mantenía cerca, simulando hablar por teléfono y observando tanto al conductor como a la moto. En pocos segundos, ambos sujetos se acercan. El supuesto cliente toma las llaves del vehículo y el acompañante extrae lo que aparenta ser un arma de fuego, utilizada para amenazar al motociclista.

A diferencia de los reportes iniciales difundidos en redes sociales, que hablaban de dos asaltantes, la grabación muestra la aparición de un tercer hombre vestido con saco gris. Este tercero, quien en principio caminaba por la zona como un transeúnte, finalmente se suma al robo y participa de manera activa, logrando entre los tres rodear a la víctima y despojarla de sus pertenencias. Los elementos específicos robados y su valor no quedaron claros en la grabación, y tampoco hay información certera sobre si la moto fue hurtada.

Tras el incidente, no se conocieron capturas ni identificaciones oficiales de los responsables. Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana ni la Fiscalía han emitido pronunciamientos específicos ni divulgado canales de denuncia para este hecho. La información sobre fecha, hora y lugar del delito provino directamente de la publicación difundida con el video. Por esta razón, aún se considera preliminar.

Este caso se conoció en medio de una reducción en los hurtos a personas en Bogotá. De acuerdo con registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 75.863 hechos frente a 88.114 durante el mismo periodo de 2025, una disminución del 13,9 % según el portal Datos Abiertos Bogotá. No obstante, hay que señalar que Ciudad Bolívar no figura entre las localidades que más robos reportan, siendo Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo las que encabezan el listado. Para denunciar delitos como este, las autoridades recuerdan la Línea de Emergencias 123 y el teléfono de Asistencia Integral a la Denuncia.

¿Cómo actuaron los asaltantes durante el robo al motociclista en Ciudad Bolívar?

Los asaltantes emplearon una estrategia de distracción y coordinación. Mientras uno fingía ser el cliente y conversaba con el motociclista, otro se acercaba disimuladamente observando la situación. Cuando consideraron el momento propicio, uno tomó las llaves de la moto y otro exhibió lo que parecía un arma de fuego para intimidar. Un tercer sujeto, que aparentaba ser un transeúnte, se sumó al grupo y ayudó a someter la víctima. Todo el asalto quedó registrado en la cámara de la moto.

¿Qué es la cámara Insta360 utilizada por la víctima del robo en Bogotá?

La cámara Insta360 es un dispositivo de grabación que capta imágenes en 360 grados, permitiendo registrar videos desde varios ángulos simultáneamente. En este caso, el motociclista llevaba instalada la cámara en su vehículo, lo que permitió obtener varias perspectivas del asalto, identificar a los involucrados y analizar con mayor detalle la secuencia de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.