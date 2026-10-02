Por: El Espectador

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La movilidad en Bogotá enfrenta este 2 de octubre una jornada marcada por distintos factores que afectan el tránsito normal en las vías de la ciudad. De acuerdo con información de ‘El Espectador’, uno de los elementos más relevantes será la realización de un importante concierto de la banda coreana BTS en inmediaciones del estadio El Campín, lo que ha llevado a las autoridades distritales a establecer cierres viales y modificar algunos tramos para garantizar tanto la seguridad como el buen desarrollo del evento. Esto genera la necesidad de que los ciudadanos planeen con anticipación sus rutas y opten por vías alternas cuando sea posible.

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Adicionalmente, este viernes entra en vigor la restricción vehicular conocida como pico y placa para vehículos particulares. Según datos de ‘El Espectador’, la medida aplica para carros cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, quienes no podrán circular entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. No obstante, la administración ofrece una opción para quienes necesiten movilizarse durante la restricción: el Pico y Placa Solidario, un sistema que permite pagar para acceder de forma legal a la circulación en días restringidos.

En el caso de los taxistas, la restricción de pico y placa corresponde a placas terminadas en 7 y 8, vigente entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m. Para los usuarios del sistema masivo de transporte, se reporta que Transmilenio opera con normalidad al inicio de la jornada, lo que constituye una alternativa frente a las restricciones viales y a posibles congestiones vehiculares por los cierres relacionados con el evento musical.

La recomendación principal para quienes se desplazan por distintos puntos de Bogotá este 2 de octubre es informarse sobre las vías habilitadas y los cambios implementados por la Secretaría de Movilidad, así como considerar rutas alternas, especialmente en sectores cercanos a El Campín. El seguimiento constante a la movilidad resulta clave para evitar contratiempos significativos y cumplir con compromisos personales o laborales en una de las ciudades con mayor congestión vehicular en Latinoamérica, como resalta ‘El Espectador’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones de pico y placa para hoy en Bogotá?

De acuerdo con información publicada por ‘El Espectador’, este 2 de octubre la medida de pico y placa afecta a vehículos particulares cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5, con restricción entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m. Para los taxis, la medida rige placas terminadas en 7 y 8, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

¿Qué rutas alternas hay por los cierres viales del concierto de BTS en el estadio El Campín?

Según ‘El Espectador’, los alrededores del estadio El Campín tendrán cierres debido al evento de BTS. Autoridades distritales recomiendan revisar el plan de movilidad oficial y utilizar rutas alternas a las inmediaciones del estadio, planificando trayectos con suficiente antelación para evitar congestiones mayores.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.