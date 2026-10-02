Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su compromiso con la protección animal a través de la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA), una iniciativa que se llevará a cabo entre el 2 y el 12 de octubre de 2026. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el objetivo de esta semana es promover el respeto, la convivencia pacífica y la tenencia responsable de animales, haciendo énfasis en la empatía hacia seres sintientes como perros y gatos que residen en la capital.

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Según indicó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, en el Distrito Capital habitan aproximadamente cuatro millones de perros y gatos que conviven con sus familias interespecie, mostrando un claro compromiso animalista dentro de la ciudad. El programa de actividades fue diseñado para involucrar a la ciudadanía mediante eventos académicos, culturales y pedagógicos, todos enfocados en el bienestar animal.

La agenda de la semana incluye desde jornadas artístico-comunitarias como la intervención "Bájele Perrito", en barrios de Usme y Ciudad Bolívar, que busca sensibilizar sobre la presencia de fauna doméstica en las vías públicas, hasta encuentros académicos y ferias de emprendimiento en la localidad de Chapinero. Por ejemplo, el sábado 3 de octubre se realizará el Encuentro Distrital de Educación para la Protección y el Bienestar Animal, que marca el cierre del servicio social obligatorio. Además, se llevarán a cabo brigadas médico-veterinarias en diferentes sectores, con cupos limitados para la atención de animales domésticos.

En la programación destaca el Día Mundial de los Animales, el 4 de octubre, celebrado en la Ciclovía de Bogotá, donde se realizarán jornadas de adopción y caminatas para fomentar la tenencia responsable. También se organizarán jornadas de esterilización masiva en zonas como Ciudad Bolívar y Kennedy, reflejando el enfoque del Distrito en el control ético y el bienestar de la población animal.

Durante la semana, se lanzarán proyectos como "Huella normativa", una biblioteca jurídica virtual sobre protección animal, y los Objetivos de Desarrollo para la Protección y Bienestar Animal (ODPA), que serán presentados en Chapinero. Igualmente, la maratón radial "El Vecino Buena Pata" y espacios pedagógicos en Rock al Parque buscarán sensibilizar sobre la convivencia y el respeto animalista.

La conmemoración del Día de las y los Proteccionistas y múltiples jornadas de adopción, educación y divulgación, integran esta semana que reconoce el trabajo de quienes cuidan, aman y defienden los derechos de los animales en Bogotá. De acuerdo con el IDPYBA, ser animalista implica cuidar a un animal, denunciar el maltrato y reconocer a los animales como seres sintientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá?

Durante la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se desarrollan actividades como jornadas de adopción, brigadas médico-veterinarias, ferias de emprendimiento, encuentros académicos, campañas de esterilización y eventos culturales en espacios públicos y escenarios como Rock al Parque, con el objetivo de promover el respeto y la tenencia responsable de animales.

¿Qué significa ‘tenencia responsable’ en el contexto de bienestar animal presentado por el IDPYBA?

En el marco del IDPYBA, la ‘tenencia responsable’ se entiende como el compromiso de cuidar, proteger y respetar a los animales domésticos, asegurar su bienestar, denunciar el maltrato a través de canales oficiales como la Línea de Emergencias 123 y convivir armónicamente reconociendo que los animales son seres sintientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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