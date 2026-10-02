Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la práctica de deportes como fútbol, rugby y ultimate en escenarios adecuados está al alcance de los ciudadanos, gracias a las canchas sintéticas instaladas en parques públicos de la ciudad. Estas instalaciones, administradas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pueden reservarse a través del Portal Ciudadano del IDRD, lo que facilita su acceso tanto para actividades recreativas familiares y de amigos, como para campeonatos barriales y locales, según información consultada en el portal Bogotá mi Ciudad, mi Casa.

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Las canchas sintéticas permiten la realización de diversas disciplinas, entre ellas fútbol, taekwondo, gimnasia, danza y yoga. Sin embargo, el requisito principal es que toda actividad cumpla con las normas de uso establecidas para proteger la grama del campo, de acuerdo con lo comunicado por el IDRD. El acceso y los servicios ofrecidos dependen de la actividad. Por ejemplo, los partidos amistosos sin árbitro y la actividad física diurna de una hora no requieren pago y su reserva se gestiona directamente con la administración del parque o el auxiliar de participación ciudadana. Por su parte, las escuelas o clubes deportivos deben pagar por el uso y gestionar la reserva en la administración del parque. Para partidos de fútbol con árbitro y uniformes, el proceso se hace a través del Portal Ciudadano del IDRD, con servicio disponible desde las 9:00 a. m. Los torneos y competencias también implican un costo y la reserva se tramita ante la administración del parque.

Debe tenerse en cuenta que debido a los altos costos de mantenimiento de las canchas en horario nocturno, no se permite la práctica libre sin cobro en la noche. Asimismo, las reservas gratuitas no pueden reprogramarse, mientras que aquellas realizadas por el Portal Ciudadano solo pueden ser cambiadas por motivos como lluvias con tormenta eléctrica, prioridades institucionales o situaciones de orden público. El IDRD advierte además que no se hace responsable por la pérdida o daño de objetos personales durante el uso de las canchas. Es fundamental entregar el escenario en buen estado y respetar los tiempos acordados, así como disponer correctamente de los residuos generados.

Dentro de las recomendaciones, se solicita no ingresar mascotas ni bicicletas al campo, consumir alimentos solo por fuera del escenario y, para cuidar la grama, usar preferiblemente tenis torretin y evitar guayos con taches de aluminio. No está permitido mover o subirse a los arcos. Las canchas no deben usarse durante fuertes lluvias, tormentas eléctricas, jornadas de mantenimiento ni situaciones excepcionales determinadas por la administración.

Registrar una cuenta en el Portal Ciudadano del IDRD es el primer paso para acceder a toda la oferta de escenarios deportivos y de recreación en el Distrito Capital, procedimiento que también aplica para canchas, piscinas y otros espacios administrados por el Instituto.

¿Cómo puede reservar una cancha sintética en parques públicos de Bogotá?

La reserva puede hacerse a través del Portal Ciudadano del IDRD para partidos organizados con árbitro, mientras que para partidos amistosos sin árbitro, escuelas deportivas y torneos, se tramita directamente con la administración del parque. El acceso libre solo aplica en horario diurno y bajo condiciones específicas.

¿Qué reglas se deben cumplir al utilizar canchas sintéticas del IDRD en Bogotá?

Las principales reglas incluyen no ingresar mascotas ni bicicletas, no consumir alimentos en el campo, usar tenis torretin, evitar guayos con taches de aluminio, no mover los arcos ni subirse sobre ellos y respetar los horarios y condiciones de uso para preservar el estado del escenario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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