Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar enfrenta este viernes 2 de octubre un desafío crucial en la Liga BetPlay II-2026 frente al Deportivo Cali, partido que corresponde a la jornada 13 y que se disputará en el estadio de Palmaseca a partir de las 7:45 de la noche. Este encuentro reviste importancia no solo por lo que se juega en la tabla de posiciones, sino también por la confianza que puede aportar a cualquiera de los dos equipos de cara al cierre del torneo.

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En cuanto al presente de ambos conjuntos, Deportivo Cali llega posicionado en la tercera casilla de la tabla con 21 puntos, impulsado por una reciente victoria 2-0 sobre Águilas Doradas en casa, según datos consignados en el comunicado oficial del club. Por su parte, Alianza Valledupar viene de obtener un triunfo 2-1 en condición de visitante frente a Jaguares, lo que les ha permitido fortalecer el ánimo del grupo bajo la conducción del técnico Flabio Torres.

El guardameta titular del conjunto vallenato, Eduar Esteban, declaró a los medios que "Cali viene en ascenso, nosotros también; eso es reflejar el trabajo que hacemos a diario". Estas palabras condensan el espíritu de un plantel que ha logrado sacar buenos resultados como visitante y que espera volver a Valledupar con un saldo favorable. Por su parte, Flabio Torres puntualizó en rueda de prensa que para competir en Palmaseca se requiere "un trabajo tirando a un 100 % de rendimiento". El entrenador destacó el progreso del grupo en la comprensión del sistema de juego, afirmando que sus dirigidos llegan a este compromiso con alto nivel de concentración y entrega.

En el historial reciente, los antecedentes le sonríen a Alianza Valledupar: venció al Deportivo Cali 1-0 en el enfrentamiento más reciente de 2026 y, antes, también triunfó en Palmaseca en el Clausura 2025 por idéntico marcador, ambos reportados por fuentes oficiales del club.

No obstante, el cuadro vallenato enfrenta una serie de bajas significativas por lesiones. Destacan los casos de Francesco Fiorelli, quien sufrió una rotura del retináculo superior del tobillo izquierdo con luxación de tendón; Fabián Cantillo, a la espera de definir tratamiento por lesión de menisco; y Juan Chaverra, que continúa su recuperación tras una intervención en el tendón de Aquiles. Además, tanto Felipe Pardo (aductor mayor izquierdo) como Johan Wallens (aductor largo derecho) permanecen bajo observación, y Carlos Esparragoza sigue en fisioterapia por una tendinopatía rotuliana. Solo Pedro Franco ha superado molestias y podría completar su retorno a las canchas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la alineación titular de Alianza Valledupar y Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay II-2026?

Para el encuentro, Deportivo Cali alinea con Alejandro Rodríguez en el arco; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez y Edwin Velasco en defensa; Léyser Chaverra y Gustavo Cuéllar en el mediocampo; Johan Martínez, Emanuel Reynoso y Eduard Bello como volantes ofensivos; Steven Rodríguez en ataque. Su técnico es Rafael Dudamel. Alianza Valledupar sale con Eduar Esteban bajo los tres palos; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Kevin Moreno y Jhildrey Lasso en la línea defensiva; Ever Meza, Jhair Castillo y Déinner Quiñones en la mitad; Jesús Muñoz y Cristian Vergara como hombres en punta, dirigidos por Flabio Torres.

¿Qué lesiones afectan al plantel de Alianza Valledupar para el partido contra Deportivo Cali?

Alianza Valledupar encarará el duelo ante Deportivo Cali con varias bajas importantes, de acuerdo con lo informado oficialmente: Francesco Fiorelli tiene una rotura del retináculo superior del tobillo izquierdo con luxación de tendón y requiere cirugía; Fabián Cantillo debe definir tratamiento para una lesión de menisco; Juan Chaverra sigue en recuperación posoperatoria de tendón de Aquiles; Felipe Pardo y Johan Wallens sufren molestias en aductores; Carlos Esparragoza está en fisioterapia por tendinopatía rotuliana, mientras Pedro Franco ha superado molestias en los isquiotibiales y se encuentra en readaptación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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