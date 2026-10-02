Bogotá atraviesa por un momento clave en materia de seguridad ciudadana. La capital cerró el mes de septiembre de 2026 con un total de 73 homicidios, convirtiéndose en el registro más bajo para dicho mes desde que comenzó la serie estadística oficial en el año 2003. En 24 años de mediciones continuas, ningún otro septiembre había logrado perforar el piso de los 80 casos, consolidando un nuevo mínimo histórico que marca un respiro significativo para los habitantes de la ciudad.

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La dimensión de la caída queda en evidencia al contrastarla con periodos anteriores. En septiembre de 2025 se habían contabilizado 84 muertes violentas, lo que representa una disminución directa de 11 casos (-13,1 %). El descenso es aún más drástico si se compara con septiembre de 2024, cuando la cifra trepó hasta los 129 homicidios, traduciéndose en una reducción acumulada del 43,4 % en apenas dos años y dejando atrás los picos históricos registrados en la última década.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, César Restrepo, este hito responde a una tendencia sostenida a lo largo de 2026, periodo en el cual la ciudad acumula una caída cercana al 8 % en homicidios frente al año anterior. Uno de los mayores logros operativos se concentra en Ciudad Bolívar, una de las localidades históricamente más golpeadas por la criminalidad. Allí, la estrategia interinstitucional PMU Vida —con participación de la Policía Metropolitana, la Brigada 13, Medicina Legal y la Fiscalía— arrojó una reducción del 23,5 % gracias a la focalización territorial, la inteligencia y el golpe directo a sicarios, armas de fuego y economías ilegales.

No obstante, el panorama dista de ser homogéneo. Mientras 12 localidades mantienen contenidas sus cifras delictivas, zonas como Bosa continúan representando un desafío crítico debido a su frontera con Soacha y el fortalecimiento de estructuras delincuenciales en esa área limítrofe. Asimismo, las autoridades advirtieron que el sicariato sigue liderando las causas de homicidio (un poco más del 50 %), seguido de cerca por la violencia social y la intolerancia (entre el 32 % y el 36 %). Esta última problemática quedó tristemente reflejada en el reciente y conmovedor asesinato del estilista Joseph Murillo, quien perdió la vida tras intervenir para defender a una mujer que era amenazada con un arma blanca.

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El balance coincide con la conmemoración de los diez años de la Secretaría Distrital de Seguridad, un espacio de reflexión donde las autoridades y exsecretarios recalcaron que los retos actuales han mutado hacia fenómenos complejos como el “outsourcing criminal” —estructuras pequeñas contratadas por redes mayores—, la presión sobre el pie de fuerza (se estiman necesarios unos 3.500 policías adicionales) y la gestión de la migración. El gran desafío para la siguiente década será consolidar las capacidades de inteligencia y articular de manera implacable a las instituciones para asegurar que cada delito no solo se prevenga, sino que termine en una condena ejemplar.