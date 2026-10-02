Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Observatorio del Conocimiento Cultural de Bogotá, perteneciente a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), ha alcanzado un importante reconocimiento al ser incluido en el libro ‘Observatorios culturales en ameroibérica ¿Qué hacen los observatorios culturales?’. Esta publicación, coordinada por María Cecilia Báez y Pablo Cardoso y editada en 2026, reúne la experiencia de 11 observatorios culturales en la región, poniendo el foco en su rol estratégico para producir, sistematizar y difundir conocimiento sobre la cultura, especialmente en contextos donde la información suele estar fragmentada y existen dificultades institucionales.

Sigue a PULZO en Discover

El capítulo dedicado a Bogotá, titulado “El Observatorio del Conocimiento Cultural de Bogotá: metodología, trayectoria y casos de incidencia”, describe cómo este organismo convierte la información en herramienta activa de discusión y toma de decisiones públicas. Desde la pregunta central “¿Cómo observar la cultura para producir conocimiento útil para comprender la ciudad y guiar sus acciones?”, el Observatorio desarrolla una propuesta metodológica que articula ciencias del comportamiento, innovación, análisis de datos y transformación digital, sumando a ello una visión sistémica para entender la complejidad de la vida cultural y social de la ciudad. El proceso integra a la ciudadanía y actores culturales en la creación de conocimiento, buscando enriquecer la comprensión de las realidades urbanas.

Entre los componentes centrales de este modelo se destaca CultuRed y su repositorio de investigaciones, que agrupan información del sector Cultura, Recreación y Deporte. La Encuesta Bienal de Culturas (EBC) es pieza clave: aplicada ya en cinco grandes mediciones, recopila datos sobre prácticas, percepciones y experiencias de los habitantes de Bogotá en diferentes expresiones culturales, así como en áreas de participación y convivencia.

Proyectos como “Datos a la Calle” resumen la intención de acercar la información pública a la ciudadanía y recoger las experiencias que surgen desde la comunidad. Esta estrategia utiliza espacios públicos y herramientas lúdicas para incentivar la conversación y la creación de conocimiento colectivo, logrando una retroalimentación constante en los procesos de análisis del Observatorio.

El texto también resalta estudios aplicados, como el trabajo con TransMilenio en 2024, donde métodos cuantitativos y cualitativos se unieron para analizar dimensiones emocionales y culturales de la experiencia de viaje, así como el diseño de una metodología integral para medir el impacto económico, social y ambiental de eventos culturales en la ciudad, bajo el modelo CCC: caracterizar, contrastar y construir.

La publicación destaca la incorporación de inteligencia artificial y herramientas digitales en la investigación, como el uso de procesamiento de lenguaje natural en entrevistas durante la formulación del Plan Distrital de Cultura Bogotá 2038, y la herramienta Geofocus para análisis territorial detallado. Todo ello posiciona a Bogotá en diálogo con otras experiencias similares en la región, subrayando la importancia de la participación comunitaria y la innovación permanente en el estudio cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las metodologías que utiliza el Observatorio del Conocimiento Cultural de Bogotá para analizar la cultura?

El Observatorio emplea un enfoque interdisciplinario que integra ciencias del comportamiento, análisis de datos, transformación digital e innovación. Sus herramientas incluyen la Encuesta Bienal de Culturas, mediciones específicas y experimentos sociales, así como proyectos participativos como “Datos a la Calle” y tecnologías como inteligencia artificial generativa y georreferenciación. Este modelo facilita la comprensión de las dinámicas culturales desde diferentes perspectivas.

¿Para qué sirve la herramienta “Datos a la Calle” en el Observatorio del Conocimiento Cultural de Bogotá?

Esta estrategia tiene como finalidad acercar la información pública a la ciudadanía y recopilar experiencias y percepciones directamente desde las comunidades. Utiliza espacios públicos y formatos lúdicos para fomentar el diálogo sobre los datos, permitiendo así convertir la información en un recurso útil para la toma de decisiones y la participación colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z