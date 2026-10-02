Los conductores de vehículos híbridos y eléctricos mantienen actualmente un beneficio que les permite circular por Bogotá sin la restricción de Pico y Placa. Sin embargo, la continuidad de esta excepción depende de las reglas vigentes en el Distrito y de eventuales cambios que pueda aprobar el Concejo de Bogotá.

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(Vea también: Pico y placa en Bogotá: así opera la restricción para vehículos particulares en octubre de 2026)

Según recogió Semana, el alcalde, Carlos Fernando Galán, explicó que los carros híbridos mantienen la excepción porque el beneficio quedó incluido en el Plan de Desarrollo de Bogotá. La administración ha señalado que esta disposición se mantiene durante su periodo, que termina en 2027, por lo que cualquier cambio tendría que pasar por el Concejo de Bogotá.

La discusión volvió a tomar fuerza luego de que el exalcalde Enrique Peñalosa cuestionara que estos automóviles estén exentos de la restricción. Su argumento parte de que, aunque utilicen tecnologías con menores emisiones, siguen ocupando espacio en las vías y contribuyen a la congestión.

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Frente a ese debate, Galán ha sostenido que por ahora no existe una decisión para retirar la excepción. El mandatario también señaló que no todos los vehículos registrados como híbridos necesariamente tienen el mismo impacto ambiental, un aspecto que ha sido considerado dentro de la discusión sobre la medida.

¿Cuándo podría cambiar la excepción para híbridos?

La clave está en el Concejo de Bogotá. Según explicó Galán, mientras permanezca vigente la disposición que contempla el beneficio, los vehículos que cumplen las condiciones establecidas seguirán exceptuados del pico y placa.

Por ahora, no hay una fecha anunciada para que los carros híbridos y eléctricos comiencen a cumplir la restricción general. Cualquier cambio dependería de una modificación de la norma vigente.

Además, la alcaldía mantiene a los vehículos eléctricos e híbridos dentro del esquema de excepciones al Pico y Placa, sujeto a las condiciones y registros establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

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