Por: Portal Bogotá

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La restricción de circulación conocida como pico y placa seguirá vigente en Bogotá entre el 1 y el 31 de octubre de 2026, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), entidad encargada de regular la movilidad en la ciudad. Esta medida, que afecta a los vehículos particulares, tiene como objetivo organizar y disminuir el tráfico en las principales vías urbanas durante los días hábiles, lo que implica una planificación cuidadosa por parte de los conductores que transitan diariamente. Según la SDM, la restricción opera de lunes a viernes, en un horario extendido: de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

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El funcionamiento de la medida durante octubre de 2026 sigue el patrón general establecido por la SDM: los días impares circulan automóviles particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los días pares pueden transitar los que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Cabe resaltar que los sábados y domingos no aplica la restricción para particulares, lo que ofrece un respiro a quienes necesitan movilidad el fin de semana. No obstante, el lunes festivo 12 de octubre se implementará el 'pico y placa regional', normativa específica que regula el ingreso a la ciudad por los nueve corredores principales, también bajo criterios de paridad e imparidad, según informó la Administración distrital en su calendario oficial.

El detalle diario indica que la medida varía dependiendo si la fecha es par o impar. Por ejemplo, el jueves 1 de octubre podrán circular los autos con placas terminadas en 1 a 5; el viernes 2, los terminados en 6 a 0; y así sucesivamente, alternando la posibilidad de circulación de los vehículos. Para el lunes festivo 12, el 'pico y placa regional' establece que entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente ingresarán a Bogotá vehículos con placa finalizada en número par (0, 2, 4, 6, 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., los de placa impar (1, 3, 5, 7, 9). Fuera de esos horarios, no hay restricción.

Esta información, recopilada y publicada por la SDM y la Administración distrital, permite a los conductores anticipar sus desplazamientos y evitar contratiempos o sanciones, recordando siempre que lo fundamental es consultar el calendario oficial para evitar confusiones en el cumplimiento de la norma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá en octubre de 2026 para vehículos particulares?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción de pico y placa en octubre de 2026 se aplica a vehículos particulares de lunes a viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Los días impares circulan carros con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5, y los días pares los autos que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Los fines de semana no hay restricción, salvo el lunes festivo 12 de octubre con pico y placa regional de ingreso a la ciudad.

¿Qué es el pico y placa regional en Bogotá y en qué horarios opera?

El pico y placa regional es una medida especial decretada por la Administración distrital para regular el ingreso de vehículos a Bogotá por los corredores principales durante festivos. Opera el último día de los puentes festivos o cuando se establece oficialmente. De 12:00 p. m. a 4:00 p. m. ingresan autos con placas pares, mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo hacen los de placas impares. Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche no hay restricción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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