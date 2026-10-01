Por: El Espectador

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El Metro de Bogotá representa un sueño largamente esperado para la capital colombiana, que durante décadas vio cómo diversos proyectos quedaban inconclusos. Ahora, cuando los bogotanos ven circular los primeros trenes en pruebas sobre seis kilómetros de viaducto, el panorama mezcla entusiasmo y retos persistentes. Actualmente, la construcción avanza entre dificultades ligadas a la ejecución de la obra, adquisición de predios, impactos medioambientales y afectaciones económicas que recaen sobre quienes trabajan en las áreas de influencia del trazado, todo en un contexto de expectativa ciudadana frente a la transformación de la movilidad urbana.

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La ciudad, hacia finales de los años 80, ya experimentaba el rigor del crecimiento: con una población cercana a los cinco millones de habitantes, Bogotá afrontaba la congestión y los frecuentes trancones que ponían en jaque la sostenibilidad del transporte colectivo tradicional. En ese escenario, y de acuerdo con la información proporcionada, tanto las autoridades distritales como el Gobierno Nacional avanzaron en la búsqueda de alternativas de transporte masivo que respondieran no solo al desafío de la expansión demográfica sino a las limitaciones presupuestales de la época.

Uno de los hitos en ese camino ocurrió en abril de 1987. Durante la administración de Virgilio Barco, se oficializó la propuesta de construir un metro ligero para la capital. El proyecto, de acuerdo con los datos del momento, contemplaba una inversión de 250 millones de dólares y era ambicioso tanto en su alcance como en su planeación. Bajo el esquema de contratación conocido como "llave en mano", se pretendía que una sola empresa asumiera la totalidad de las fases del proyecto, desde el diseño hasta la entrega final, lo que prometía eficiencia en tiempos y recursos.

La propuesta detallaba la construcción de 50 kilómetros de vías férreas y cerca de 40 estaciones, proyectadas sobre los corredores de los Ferrocarriles Nacionales. El objetivo clave era conectar distintas zonas urbanas, focalizando especialmente la Estación de la Sabana, un punto neurálgico en la movilidad capitalina. Aunque este plan concreto no se consolidó en esa época, la historia de intentos fallidos y reinicios es testimonio de la complejidad detrás del Metro de Bogotá.

Hoy, las etapas de prueba en el viaducto materializan una aspiración ciudadana, aunque el proceso continúa marcado por debates sobre la ejecución, el impacto económico en las comunidades y la sostenibilidad ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los desafíos para la construcción del Metro de Bogotá?

La construcción del Metro de Bogotá ha enfrentado desafíos constantes, especialmente relacionados con la ejecución misma de la obra, la adquisición de predios, las consecuencias ambientales y las afectaciones económicas para quienes trabajan en las áreas de influencia del proyecto. Además, la planeación y búsqueda de alternativas a lo largo de décadas dan cuenta de la complejidad para materializar este sistema de transporte en una ciudad en permanente expansión.

¿Qué significa el modelo de contratación 'llave en mano' en proyectos como el Metro de Bogotá?

El modelo de contratación 'llave en mano' implica que la totalidad del desarrollo, desde el diseño hasta la entrega final del proyecto, queda en manos de una sola empresa o consorcio. En el caso planteado para el Metro de Bogotá, esta modalidad buscaba garantizar mayor eficiencia y control durante la construcción, reduciendo tiempos y optimizando recursos al centralizar la responsabilidad en un único contratista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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