Por: Portal Bogotá

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El Distrito Capital vive una transformación en sus espacios urbanos gracias al programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa,” iniciativa respaldada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). Una de las intervenciones recientes más destacadas se llevó a cabo en los alrededores del centro comercial Salitre Plaza y el museo interactivo Maloka, ubicados en la localidad de Fontibón, donde miles de plantas han renovado la imagen de este emblemático sector.

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De acuerdo con información del JBB, en septiembre, Miguel David, ingeniero agrónomo de la entidad, lideró una cuadrilla de operarios para llevar a cabo la adecuación y embellecimiento de esta zona. La intervención comenzó con la limpieza y preparación del terreno. “La primera actividad fue limpiar el terreno y preparar el suelo; en esta ocasión no fue necesario traer tierra abonada porque la que había era de buena calidad. Luego escogí el material vegetal en el vivero La Florida: 1.800 plantas de cinco especies”, explicó el ingeniero David, citado por el JBB.

El equipo descargó en el área varias especies, entre ellas sueldas moradas y verdes, festucas, hebes morados y bergenias. Estas plantas permitieron dar vida a los andenes, separadores y materas de Salitre Occidental, específicamente en la intersección de la avenida La Esperanza con la carrera 68d. La zona, de 250 metros cuadrados y forma de trapecio irregular, solo contaba anteriormente con algunas margaritas punto azul, sembradas por el propio centro comercial.

Consciente de la falta de mantenimiento, el ingeniero David indagó si el lugar hacía parte de los 22 proyectos que el Jardín Botánico tenía en Fontibón o si pertenecía a los jardines privados de Salitre Plaza. Tras confirmar que el sitio no tenía entidad responsable, consultó a su coordinadora, Laura Posada, quien dio luz verde a la intervención para devolverle vitalidad con nuevo material vegetal.

La propuesta de diseño incluyó numerosas líneas y circunferencias, integrando árboles y flores existentes. Los jardineros de Salitre Plaza se comprometieron a aportar al riego de la nueva jardinera, especialmente durante fenómenos climáticos como El Niño 2026, según el JBB. Esta labor fortalece la identidad urbana y la convivencia, mostrando cómo la coordinación entre diferentes actores puede transformar positivamente los entornos urbanos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el proceso de intervención del Jardín Botánico en Salitre Plaza y Maloka?

El proceso comenzó con la limpieza y preparación del suelo, aprovechando su buena calidad original. Después, el equipo del JBB seleccionó 1.800 plantas de cinco especies diferentes y diseñó el área, considerando su forma y los elementos vegetales existentes. Se plantaron especies que aportan color y variedad, y se involucró a los jardineros de Salitre Plaza para futuros cuidados y riego.

¿Qué tipo de especies vegetales se usaron y quiénes son responsables de su mantenimiento?

Se utilizaron sueldas moradas y verdes, festucas, hebes morados y bergenias. Aunque el jardín no formaba parte de los proyectos oficiales del JBB ni era privado, tras la intervención se decidió que los jardineros de Salitre Plaza cuidarían de las nuevas plantas, asegurando así su conservación y desarrollo, especialmente ante el fenómeno climático de El Niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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