La buena noticia de que no subirá la gasolina en octubre por orden del presidente Abelardo de la Espriella coincidió con un informe en el que hay una inesperada realidad en el país.

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La empresa de vehículos eléctricos Tesla alcanzó un hito histórico en el mercado automotor de Colombia al ingresar al grupo de las cinco marcas más vendidas durante el mes de septiembre de 2026.

El sorpresivo desempeño de la firma norteamericana se apoyó en la comercialización masiva de sus automóviles cero emisiones, logrando posicionarse directamente en la cúpula de las preferencias del público nacional.

Según el informe de Fenalco y la Andi elaborado con datos del RUNT, la compañía cerró el noveno mes en la quinta casilla comercial tras alcanzar 2.435 unidades y 7,2 % de participación.

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Paralelamente, el modelo Tesla Model Y se consolidó como la línea con más matrículas en septiembre en todo el territorio colombiano al sumar 2.220 registros y 6,6 % del mercado.

Este impulso corporativo coincidió con una fase de expansión histórica para la industria, donde se matricularon 33.835 vehículos nuevos, registrando un crecimiento de 36,1 % frente a septiembre de 2025.

Esta cifra mensual representó el nivel más alto observado desde 2014, evidenciando una sólida recuperación de las compras de automotores dentro del país.

En el escalafón mensual por marcas, Kia ocupó el primer lugar del mercado en septiembre con 3.914 vehículos matriculados y una participación de 11,6 %, marcando un alza anual de 9,5 %.

Detrás de la marca se ubicó Toyota, que alcanzó 3.520 unidades y una participación de 10,4 %, lo que significó un incremento anual de 89 % en sus operaciones.

Renault se mantuvo en el tercer puesto, con 3.175 matrículas, equivalentes al 9,4 % del mercado y un crecimiento de 6,3 % frente al mismo periodo de 2025.

Chevrolet ocupó la cuarta posición con 2.598 vehículos, una participación de 7,7 % y un aumento de 15,9 %, antecediendo de manera directa a la figuración de Tesla.

Fenalco y la Andi señalaron que “las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de septiembre fueron: Kia, Toyota, Renault, Chevrolet y Tesla”.

En conjunto, estas compañías concentraron 46,2 % de todos los vehículos matriculados durante el noveno mes de 2026, demostrando una altísima concentración comercial en el mercado.

Detrás del Tesla Model Y, la lista de líneas más solicitadas situó a Renault Duster en el segundo lugar con 1.399 registros, mientras Toyota Corolla Cross ocupó el tercero con 1.150 unidades.

El listado continuó con Mazda CX-30, que registró 907 unidades y una participación de 2,7 %, y Kia K3, con 903 vehículos y también 2,7 % del mercado.

En el acumulado entre enero y septiembre, la industria automotriz alcanzó los 247.212 vehículos nuevos matriculados, representando un incremento de 41,2 % frente al año anterior.

Esta cifra acumulada casi iguala lo comercializado durante todo 2025, restando únicamente 6.993 carros para superar esa meta anual durante el mes de octubre.

Dentro de este balance anual, Kia conserva la primera posición general acumulando 31.991 vehículos matriculados, con una participación de 12,9 % y un crecimiento de 37,9 %.

Renault aparece segunda en el año con 24.441 unidades, seguida por Toyota con 22.466, Chevrolet con 18.380 y Mazda con 17.280 registros.

Por su parte, Tesla ocupa la sexta posición en el acumulado del año con 16.542 vehículos matriculados y una participación de 6,7 % en el volumen general.

Su Model Y se sostiene firme como la referencia más matriculada del año en Colombia con 14.381 unidades, equivalentes al 5,8 % del mercado nacional.

La tendencia eléctrica registró picos sin precedentes, pues en septiembre se matricularon 5.895 unidades cero emisiones, marcando un crecimiento de 217,3 % frente a septiembre de 2025.

Asimismo, los híbridos alcanzaron su mayor registro histórico con 11.261 unidades en el mes, aumentando 58,6 % y llegando a 74.471 carros en el acumulado anual.

Por categorías, las camionetas SUV continuaron liderando las preferencias del consumidor con un ascenso de 55,1 % anual y un total de 153.239 unidades vendidas.

A nivel geográfico, las ciudades que mostraron mayores incrementos porcentuales durante septiembre fueron Sincelejo con 111 %, Bogotá con 87 % y Cartagena de Indias con 50 %.

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