Llegar al Salón del Automóvil en Corferias puede significar encontrarse con decenas de marcas, modelos, lanzamientos y opciones de compra. Para alguien que todavía no tiene claro qué quiere ver —o incluso qué tipo de vehículo necesita—, recorrer toda la feria puede convertirse en una tarea larga.

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(Vea también: Todo lo que debe saber si quiere ir a ver motos o comprar accesorios en el Salón del Automóvil 2026)

Ahí aparece una de las apuestas de Pulzo: un chatbot en WhatsApp pensado para acompañar al visitante antes, durante y después de su recorrido por el evento.

La herramienta funciona con botones y opciones rápidas para que cada persona pueda encontrar información de acuerdo con sus intereses, sin tener que navegar por múltiples páginas para resolver preguntas puntuales.

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De elegir carro a saber cómo pagarlo

Uno de los usos está relacionado directamente con quienes llegan a la feria con intención de compra.

El asistente permite consultar información sobre las marcas de carros, SUV, motos, vehículos híbridos y eléctricos presentes en el evento, además de conocer los nuevos modelos que se tienen previstos para lanzamiento.

Pero la ayuda no se queda únicamente en mostrar opciones.

Para quienes todavía están comparando alternativas, el chatbot permite resolver dudas relacionadas con el tipo de vehículo que puede ajustarse a sus necesidades. Por ejemplo, entender diferencias entre una SUV y una camioneta o conocer qué alternativas pueden representar menores costos de mantenimiento en el día a día.

También hay un componente importante para quienes ya están pensando en sacar cuentas.

El usuario puede consultar información sobre créditos para comprar vehículo, los bancos que ofrecen financiación, los documentos que pueden solicitarse para realizar el negocio y la posibilidad de entregar un carro usado como parte de pago.

Es decir, la herramienta busca acompañar una decisión que va más allá de escoger un modelo: también ayuda a poner sobre la mesa algunas de las preguntas que aparecen cuando llega el momento de hablar de dinero.

Para resolver todas sus dudas sobre el Salón del Automóvil ingrese al siguiente enlace: chatbot Pulzo.

También resuelve las preguntas prácticas de la visita

El chatbot tiene otra función pensada para quienes simplemente quieren aprovechar mejor su tiempo en Corferias.

Desde WhatsApp se puede consultar el precio de las entradas, conocer cómo comprar las boletas por internet y revisar información relacionada con el parqueadero.

También permite consultar cómo agendar pruebas de manejo, una de las actividades que puede interesar especialmente a quienes llegan al evento con varios modelos en mente y quieren tener una experiencia más cercana con los vehículos.

La herramienta incorpora además contenidos relacionados con el mundo automotor para quienes buscan información después de escoger su carro quieren prepararse mejor para la compra.

Entre ellos aparecen consejos sobre cuándo cambiar las llantas, qué elementos como alarmas o GPS pueden instalarse y dónde encontrar descuentos relacionados con accesorios.

Así, la apuesta de Pulzo busca que WhatsApp deje de ser solamente un canal para consultar información y se convierta en una especie de acompañante para el visitante.

La idea es sencilla: en lugar de llegar al Salón del Automóvil sin saber qué buscar, el usuario puede comenzar por una pregunta, elegir entre diferentes opciones y avanzar hacia la información que realmente necesita.

Para alguien que está mirando carros por curiosidad, comparando su próximo vehículo o incluso intentando organizar una visita rápida a Corferias, tener buena parte de esas respuestas en el celular puede significar menos tiempo buscando y más tiempo viendo lo que realmente le interesa.

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