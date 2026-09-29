La propuesta de modificar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) contempla establecer tarifas diferenciadas según el estrato económico de los propietarios de vehículos, especialmente de motocicletas.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa fue planteada por Iván García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, quien señaló que muchos usuarios de estratos 1, 2 y 3 no cuentan con los recursos suficientes para renovar el seguro.

De acuerdo con cifras de Fasecolda citadas en la entrevista, entre 60 % y 63 % del parque de motocicletas registrado en Colombia no tendría el Soat vigente, lo que convierte a este segmento en el de mayor incumplimiento.

García considera que ofrecer tarifas diferenciales podría facilitar el acceso al seguro y reducir esta problemática.

Lee También

La propuesta coincide con una iniciativa que ya fue presentada en el Congreso. El senador Estefanel Gutiérrez planteó crear un sistema de subsidios al Soat para habitantes de estratos 1, 2 y 3, con el objetivo de facilitar su pago.

Por otra parte, el senador Gersson Vargas propuso un esquema en el que los conductores que no tengan accidentes puedan acceder a un Soat más económico.

García también planteó implementar una licencia de conducción por puntos, vinculada al comportamiento de los conductores.

Estas propuestas hacen parte del debate sobre un nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre que prepara el Ministerio de Transporte.

* Pulzo.com se escribe con Z