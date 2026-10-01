Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de octubre de 2026, Bogotá mantiene una regulación estricta sobre la circulación de vehículos de servicio de transporte especial. Se trata de una medida conocida popularmente como "pico y placa", orientada a la restricción de movimiento para automóviles, camionetas o camperos (excluyendo al conductor) destinados a este tipo de servicio. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha definido el calendario y las condiciones, según la información oficial recogida por Bogotá.gov.co.

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De acuerdo con la SDM, la restricción aplica de lunes a sábado, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que los domingos y festivos la medida no rige. La distribución de qué placas pueden circular cada día está detalladamente especificada a lo largo del mes y se actualiza semanalmente para evitar confusiones. Es clave que los propietarios y conductores de vehículos de transporte especial revisen el calendario cada semana, ya que los números de placa autorizados para transitar varían frecuentemente de un día a otro.

Por ejemplo, durante la primera semana (del 1 al 4 de octubre), el jueves solo pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, mientras que el viernes se incluyen otras combinaciones. Esta lógica se replica a lo largo del mes, alternando los días y números de placa permitidos.

Los domingos y los días festivos, como el lunes 12 de octubre, están exentos de la restricción y cualquier vehículo puede circular sin limitación alguna, característica que se mantiene constante durante el periodo. Esta disposición busca equilibrar la movilidad de la ciudad y mitigar los problemas de congestión vial en los momentos de mayor demanda.

La información, proveniente de la SDM y los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, enfatiza la importancia de respetar el calendario para evitar sanciones. Además, se recuerda a los ciudadanos la posibilidad de consultar otros aspectos del sistema de movilidad de la ciudad, como las recargas de pasajes gratis en TransMilenio para beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado o las particularidades del "pico y placa" para taxis, cada uno con sus reglas específicas dentro de la normativa urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para transporte especial en Bogotá en octubre de 2026?

La medida de "pico y placa" para vehículos de transporte especial en Bogotá restringe la circulación de automóviles, camionetas o camperos de hasta cuatro pasajeros, sin incluir el conductor, según el último número de la placa y el calendario oficial de la SDM. Aplica de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., y no rige los domingos ni festivos.

¿Qué vehículos están incluidos en la restricción de pico y placa para transporte especial?

La normativa se dirige a vehículos de servicio de transporte especial, específicamente automóviles, camionetas y camperos diseñados para transportar hasta cuatro pasajeros más el conductor. Las reglas y días de restricción dependen del último dígito de la placa y el calendario publicado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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