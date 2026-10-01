Por: Portal Bogotá

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Del 1 al 11 de octubre de 2026, Bogotá se posicionará como la capital iberoamericana de la voz con el Séptimo Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz, un evento dedicado a la voz hablada, actuada y cantada. Según información oficial de Bogotá, este festival convoca a profesionales, creadores, academias y empresas del sector, con la participación especial de Ecuador y Venezuela como países invitados de honor. En total, serán once días con 53 actividades bajo un concepto clave: la voz nos une. La agenda incluye tanto eventos gratuitos como actividades para las que se requiere boletería.

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El inicio del festival tiene lugar en comunidades apartadas de los grandes escenarios. El 1 y 2 de octubre, el programa Talento Semilla llevará talleres gratuitos a Quiba Alta, en Ciudad Bolívar. Dieciocho talleristas y voluntarios de Colombia, Ecuador, Venezuela y México compartirán saberes sobre expresión oral, doblaje, cuentacuentos, podcast, clown, lectura en voz alta y memoria local con niñas, niños, jóvenes y procesos comunitarios del territorio.

Durante la Semana Viva Voz se ofrecen conversatorios abiertos y gratuitos, audiciones y un Tour de Estudios por casas de doblaje, locución y podcast. En este último, los participantes grabarán una pieza colectiva que postularán a los Premios SOVAS, una cita relevante en el sector. El 7 de octubre, el Micrófono Abierto llevará al escenario a diez oradores emergentes de Colombia, México y República Dominicana.

Del 8 al 11 de octubre, el Gimnasio Moderno recibirá el Encuentro Internacional y Profesional (con boletería). Se destacan figuras del doblaje como Mario Castañeda (voz de Gokú en ‘Dragon Ball’), Mario Filio (Goofy), y Mario Arvizu (Superman), acompañados por Gaby Cárdenas, directora vocal de exitosas adaptaciones musicales de Disney en español. Juntos presentarán el espectáculo "¿La verdad o actúas?", donde una ruleta define qué anécdotas y personajes aparecerán ante el público.

La programación académica e industrial contará con expertos como Andrea Bilbatúa (CEO de New Art) y Nihurka Zequera, quienes abordarán temas como el legado del doblaje mexicano y la defensa de la interpretación humana frente a la inteligencia artificial. Además, participarán maestros de renombre internacional y se realizarán paneles, castings en vivo y el montaje de radioteatro ‘Mula en venta’.

Un momento destacado será la sexta edición de los Premios de la Academia de la Voz A Voz, el sábado 10 de octubre. Según datos oficiales, participaron 326 piezas de 18 países, con 131 nominaciones en 25 categorías especializadas. La ceremonia contará con alfombra roja, música de la Film Dream Orchestra y bailes típicos de Tricolor.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades gratuitas ofrece el Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz en Bogotá?

Entre las actividades gratuitas confirmadas se encuentran talleres en comunidades como Quiba Alta, conversatorios abiertos, audiciones y un Tour de Estudios enfocado en doblaje, locución y podcast. Estos espacios están dirigidos especialmente a jóvenes y procesos comunitarios, y permiten la participación activa de los asistentes en la producción de piezas colectivas.

¿Quiénes son los invitados destacados del Séptimo Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz?

Según la información oficial, el evento reunirá figuras reconocidas como Mario Castañeda, Mario Filio y Mario Arvizu —voces emblemáticas en el doblaje latinoamericano—, así como a Gaby Cárdenas, directora vocal de grandes producciones de Disney en español. Estos invitados participarán en actividades académicas, shows y paneles, compartiendo sus experiencias con el público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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