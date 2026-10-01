Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la medida de restricción vehicular conocida como "pico y placa" para taxis estará vigente durante todo el mes de octubre de 2026, según lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta medida busca organizar la circulación de estos vehículos de servicio público y mejorar la movilidad en la ciudad. Según la SDM, el "pico y placa" para taxis rige de lunes a sábado en el horario comprendido entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche, teniendo en cuenta el último número de placa de cada taxi.

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La medida no aplica los domingos ni los días festivos, lo que ofrece un respiro a los profesionales del volante en jornadas de mayor demanda. De acuerdo con el calendario definido, cada día de la semana habilita la circulación de taxis cuyas placas terminan en diferentes dígitos, variando de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad de movilidad. Por ejemplo, durante la primera semana del mes, el jueves 1 de octubre pueden circular taxis cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, mientras que el sábado 3 de octubre lo hacen los que terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Este mecanismo se repite con distribuciones similares en las semanas consecutivas. Para la segunda semana, por ejemplo, el lunes 5 de octubre tienen permiso de circulación los taxis con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. La variación diaria exige que conductores y propietarios consulten constantemente el calendario oficial para evitar sanciones.

Los días festivos, como el lunes 12 de octubre, también quedan excluidos de la restricción, situación que se repite todos los domingos del mes. En cada jornada habilitada, solo podrán circular los taxis cuyos números de placa sean autorizados para ese día específico. Esta información debe ser revisada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad para garantizar su cumplimiento y evitar inconvenientes.

En conclusión, el "pico y placa" para taxis en Bogotá durante octubre de 2026 representa una medida esencial para el control del flujo vehicular, y su seguimiento detallado es indispensable para los actores del servicio de taxi en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para taxis en Bogotá durante octubre de 2026?

Durante octubre de 2026, la medida aplica de lunes a sábado, desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, según el último número de placa de cada taxi. No rige los domingos ni los días festivos. Cada día, la Secretaría Distrital de Movilidad publica los números de placa autorizados para circular, lo cual exige que los taxistas consulten el calendario semanalmente para conocer los días en que pueden trabajar.

¿Qué taxis están exentos del pico y placa de Bogotá en octubre de 2026?

Los taxis no están sujetos al "pico y placa" en Bogotá los domingos ni los días festivos, como ocurre el lunes 12 de octubre de 2026. Fuera de estos días, todos los taxis deben respetar la restricción conforme al número final de su placa, según el calendario oficial publicado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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