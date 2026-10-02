Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se está consolidando como un referente en el acceso a la salud para quienes residen en lugares de hospedaje transitorio en la capital del país. El modelo, impulsado por el programa Bogotá MAS Bienestar, prioriza que las personas estén en el centro de la atención, según información oficial del Distrito. Este enfoque busca llevar los servicios de salud directamente a las familias más vulnerables, especialmente aquellas que suelen encontrar barreras para acceder al sistema tradicional.

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Desde su puesta en marcha, los Gestores de Bienestar han atendido a 8.747 familias y 10.452 usuarios. Según datos del Distrito, este trabajo se ha enfocado en la identificación de necesidades, la evaluación de riesgos y la intervención oportuna, además de vincular a los participantes con la oferta institucional para garantizar un bienestar integral. La Secretaría Distrital de Salud reporta la realización de 1.345 atenciones individuales, la concertación de 728 Planes de Bienestar y la ejecución de 2.861 seguimientos. Estas cifras reflejan una labor constante que pretende fortalecer la gestión del riesgo y asegurar la continuidad del cuidado.

La población en lugares de hospedaje transitorios, según reconoce la Secretaría de Salud, enfrenta una vulnerabilidad social, económica y sanitaria considerable. Los niños, adolescentes, personas mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, quienes viven con enfermedades crónicas y la población migrante (regular o irregular) requieren un enfoque diferencial para superar las brechas de acceso. Por esta razón, el Modelo MAS Bienestar integra la identificación de riesgos, el acompañamiento y la articulación con otros sectores como Planeación e Integración Social, generando respuestas efectivas y oportunas.

Es fundamental el papel del administrador de los inmuebles, quien facilita el acceso de los Gestores de Bienestar y colabora en la convocatoria de los residentes. El proceso comienza con una socialización formal de la iniciativa, establecimiento de acuerdos básicos y fortalecimiento de rutas de atención ante emergencias o situaciones críticas. Todo el procedimiento respeta los criterios de protección de datos y confidencialidad, cuidando la información de los residentes.

El equipo está conformado por quince Gestores de Bienestar respaldados por profesionales de diversas disciplinas: medicina, enfermería, psicología, terapias, nutrición y ciencias ambientales. Las acciones se centran en la gestión de riesgos individuales y familiares, educación en salud, concertación de Planes de Bienestar y articulación con redes sectoriales. El trabajo con los administradores permite una respuesta ágil ante urgencias y garantiza el acceso efectivo a los servicios. Con este modelo, Bogotá reafirma el compromiso de que la salud es para todos y todas, sin importar nacionalidad o condición social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Modelo MAS Bienestar en Bogotá y cómo beneficia a la población vulnerable?

El Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar es una estrategia distrital que pone a las personas en el centro de la atención en salud, llevando servicios y acompañamiento directamente a los lugares donde residen familias vulnerables, especialmente quienes viven en hospedaje transitorio. A través de equipos multidisciplinarios, identifica riesgos, provee orientación y articula respuestas institucionales, favoreciendo la continuidad del cuidado y mejorando la calidad de vida de poblaciones históricamente excluidas del sistema de salud convencional.

¿Cómo trabajan los Gestores de Bienestar y qué acciones realizan en hospedajes transitorios?

Los Gestores de Bienestar actúan iniciando una relación de confianza con administradores y residentes, informando sobre el alcance de la estrategia y estableciendo acuerdos clave. Desarrollan visitas de intervención integral, identifican necesidades, educan a la población, gestionan emergencias, trazan planes de bienestar y mantienen un seguimiento permanente. Todas estas acciones se realizan con el acompañamiento de profesionales de la salud y bajo estrictas medidas de confidencialidad y protección de información personal.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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