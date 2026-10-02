Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Murillo, un hombre de 36 años, falleció tras ser víctima de un ataque armado en la vereda Cardonal, zona rural de El Espinal, Tolima, según lo informado por El Nuevo Día. El trágico hecho tuvo lugar cuando Murillo estaba llegando a su hogar, acompañado de su familia. En ese momento, fue abordado por varios sujetos y uno de ellos le disparó varias veces, según versiones conocidas hasta ahora. Esta lamentable escena fue presenciada por su esposa, quien iba en una motocicleta junto con su hija.

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La reacción inmediata de la esposa fue intentar pedir ayuda; los disparos alertaron a la comunidad, y los vecinos acudieron rápidamente al lugar del ataque. Encontraron a Murillo herido de gravedad y decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital San Rafael de El Espinal. No obstante, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció producto de las graves lesiones, que según información preliminar, comprometieron principalmente su cráneo y tórax.

Sobre el hecho violento, se investiga actualmente si, durante la huida de los responsables, se presentó un intercambio de disparos entre los atacantes y algunas personas que llegaron tras escuchar las detonaciones. Sin embargo, este dato específico aún no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.

El caso ha generado conmoción en la comunidad y actualmente es materia de investigación. Las autoridades trabajan para esclarecer cómo se llevó a cabo el homicidio, quiénes fueron los participantes y cuáles fueron las causas que motivaron el crimen. Hasta el momento, se mantiene la verificación sobre los posibles responsables y las circunstancias exactas que rodearon el hecho, de acuerdo con El Nuevo Día. Mientras tanto, la familia de Jorge Murillo y los habitantes de la vereda Cardonal esperan respuestas que permitan entender lo sucedido y den claridad frente a este suceso que estremeció a la zona rural de El Espinal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los móviles del homicidio de Jorge Murillo en El Espinal?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas específicas que motivaron el homicidio de Jorge Murillo en la vereda Cardonal, zona rural de El Espinal. La información relacionada con los responsables y las circunstancias permanece en fase de investigación y verificación, según lo reportado por El Nuevo Día.

¿Quiénes participaron en el ataque armado ocurrido en la vereda Cardonal?

La identidad de los atacantes no ha sido confirmada oficialmente. Se conoce que varios hombres abordaron a la víctima y uno de ellos efectuó los disparos fatales. Las autoridades siguen adelantando pesquisas para establecer quiénes fueron los responsables y si más personas participaron durante o después del ataque, de acuerdo con la información de El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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