Por: Portal Bogotá

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Las acciones para mantener limpia a Bogotá avanzan de manera significativa durante septiembre, cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá lograron limpiar 1.900 sumideros repartidos en distintos barrios y localidades de la capital, según información difundida por Aguas de Bogotá. Gracias a esta labor de limpieza intensiva fue posible retirar cerca de 135 metros cúbicos de residuos, lo que incidió de forma directa en el adecuado drenaje de las aguas lluvias en temporada de precipitaciones.

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Las jornadas de aseo, como registró también un post reciente en la cuenta oficial de Aguas de Bogotá en la red social X (antes Twitter), se llevaron a cabo en sectores de Antonio Nariño, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Teusaquillo. El objetivo, de acuerdo con la EAAB, fue asegurar que los sumideros permanecieran despejados para que las corrientes de agua pluvial puedan evacuarse sin obstáculos, lo que disminuye el riesgo de encharcamientos e inundaciones en estas zonas vulnerables de la ciudad.

Estas acciones cobran particular relevancia ante el aumento de lluvias que enfrenta Bogotá, una condición que eleva la importancia del mantenimiento de la red de drenaje. Las entidades responsables advierten, además, que una de las causas más recurrentes de taponamiento es el arrojo inadecuado de residuos a las calles; por eso, insisten en su llamado a la ciudadanía para utilizar correctamente los canales de disposición de basura, reportar puntos críticos y evitar conductas que terminen perjudicando los sistemas de drenaje urbano.

El compromiso también involucra reportar el abandono de residuos voluminosos como muebles, tejas o escombros a través de la Línea 110, tal como lo estipulan los ‘10 No Negociables’ del esquema de aseo de la ciudad. Adicionalmente, la administración pone a disposición la Línea 195 y sus canales virtuales para consultar horarios de recolección, disponer correctamente escombros y reportar arrojo ilegal de basuras, buscando de esta manera sostener condiciones ambientales óptimas y ofrecer espacios públicos más dignos y seguros para todas las personas que viven y transitan en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye la limpieza de sumideros al control de inundaciones en Bogotá?

La eliminación de residuos en los sumideros, realizada por la EAAB y Aguas de Bogotá, permite que el agua lluvia drene de manera eficiente. De acuerdo con estas entidades, mantener despejados los sumideros disminuye significativamente el riesgo de encharcamientos e inundaciones, especialmente durante los periodos de alta precipitación en la ciudad.

¿Cuáles son los canales oficiales para reportar acumulación de basuras y escombros en Bogotá?

Según lo indicado en la información oficial, usted puede reportar la acumulación de basuras y escombros a través de la Línea 110 para residuos voluminosos y la Línea 195, opción 8, para denunciar el arrojo ilegal. Además, estos canales brindan datos sobre horarios de recolección y maneras correctas de disposición, fortaleciendo la gestión de residuos en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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