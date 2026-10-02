Por: Portal Bogotá

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El más reciente sorteo de la Lotería de Bogotá tuvo lugar el jueves 1 de octubre de 2026, correspondiente al número 2866, y entregó un impresionante plan de premios valorado en más de 34.000 millones de pesos. Como es habitual, el juego distribuyó su atractivo pozo en diferentes categorías: desde el gran premio mayor, pasando por pagos por aproximaciones—tanto con serie como sin ella—, hasta un amplio espectro de premios adicionales, que posibilitan a muchos de los participantes acercarse a sus sueños.

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De acuerdo con la información oficial publicada por la Lotería de Bogotá, el número ganador del premio mayor, que correspondía a 12.000 millones de pesos, fue el 8523 de la serie 165. Esta combinación resultó ser la más esperada de la noche, convirtiéndose en la cifra que todo apostador buscaba entre sus billetes. Los números completos, así como la distribución exacta de los premios secundarios y aproximaciones, están disponibles en la pieza gráfica divulgada por la entidad organizadora.

Para quienes buscan participar, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar establece que la Lotería de Bogotá se juega todos los jueves a las 10:30 de la noche. Usted tiene la opción de adquirir una fracción o el billete completo a través de puntos de venta autorizados, con su lotero de confianza o de forma virtual, ingresando a www.loteriadebogota.com, lo que garantiza transparencia y seguridad en su compra.

Frente a la pregunta de cómo reclamar los premios, la Lotería de Bogotá especifica que los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden ser cobrados directamente a través de los loteros autorizados o en puntos de venta específicos, cuya lista oficial se encuentra publicada por la entidad. Si usted es quien obtuvo un premio que supera el umbral de los seis salarios mínimos, el pago solo se efectúa en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A número 26-14 en la ciudad de Bogotá.

La información antes mencionada procede directamente de la Lotería de Bogotá y del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, quienes son las fuentes oficiales para la consulta y validación de los resultados, así como de las condiciones para reclamar los premios.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá el 1 de octubre de 2026?

El número ganador del premio mayor, correspondiente a 12.000 millones de pesos en la Lotería de Bogotá, fue el 8523 de la serie 165. Esta información fue confirmada oficialmente por la Lotería de Bogotá tras el sorteo número 2866.

¿Cómo se puede reclamar un premio de la Lotería de Bogotá según el tipo de premio?

La Lotería de Bogotá establece que los premios inferiores a seis salarios mínimos se pueden cobrar con el lotero o en puntos autorizados. En cambio, los premios que superan ese monto solo se pagan presencialmente en la sede de la entidad en Bogotá, todo según lo indicado por las fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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