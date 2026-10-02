Por: Portal Bogotá

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De acuerdo con el proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los datos más recientes sobre violencia contra las mujeres evidencian una realidad preocupante en la capital colombiana. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, durante la celebración de Amor y Amistad de 2025 se registró un incremento del 39 % en atenciones por violencia hacia las mujeres, en comparación con la misma fecha del año anterior. Esta misma tendencia se reflejó en los registros policiales, donde los casos de violencia intrafamiliar aumentaron en un 36 % ese fin de semana en comparación con 2024. Aunque las cifras proceden de fuentes diferentes, ambas confirman que las celebraciones sociales pueden crear entornos de riesgo adicionales para las mujeres.

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Uno de los factores señalados como contribuyente a este aumento es el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) ha identificado que dichos hábitos representan un agravante en el 29,4 % de los casos analizados donde se presentan agresiones tanto contra mujeres como contra animales. Además, en casos de feminicidio íntimo de pareja o expareja, el OMEG registró que el 15 % de los presuntos agresores estaba bajo los efectos de alcohol o sustancias. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también reconoce el consumo de estas sustancias como un factor de riesgo estrechamente ligado a la violencia sexual y de pareja.

El estudio realizado por el OMEG destaca la presencia de feminicidios durante fechas significativas: en Bogotá, el 17 % de estos crímenes ocurrió en septiembre y el 15 % en mayo, meses en que se celebran Amor y Amistad y el Día de la Madre, respectivamente. Aunque el estudio no indica que las fechas sean la causa directa, sí sugiere que las ideas tradicionales sobre el amor y la maternidad pueden reforzar roles de género y alimentar conductas de control sobre las mujeres. La Secretaría Distrital de la Mujer también ha advertido sobre el aumento de riesgos durante las fiestas de fin de año.

Estos hallazgos invitan a repensar la manera en que se celebran estas fechas. Disminuir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas se perfila como una medida concreta para reducir uno de los factores que agravan la violencia hacia las mujeres. Desde cada espacio social, prevenir las violencias es responsabilidad de todos; ninguna celebración debe ser excusa para ningún tipo de agresión. Ante cualquier caso de violencia o riesgo, la Línea Púrpura Distrital y la Línea de Emergencias 123 están disponibles las 24 horas en Bogotá.

¿Qué relación existe entre las celebraciones y el aumento de la violencia contra las mujeres en Bogotá?

El análisis de las cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género indica que, durante celebraciones como Amor y Amistad y el Día de la Madre, se incrementan las atenciones por violencia contra mujeres. Aunque no se afirma que la fecha sea la causa directa, los contextos de celebración, el consumo de alcohol y la prevalencia de roles tradicionales pueden aumentar los riesgos.

¿Cómo influye el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en la violencia contra las mujeres?

De acuerdo con el OMEG y la Organización Panamericana de la Salud, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas ha sido identificado como un agravante frecuente en casos de violencia hacia las mujeres y de feminicidio. Aproximadamente el 15 % de los casos de feminicidio íntimo están relacionados con este consumo, lo que refuerza la necesidad de abordarlo como un factor de prevención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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