Un video dejó en evidencia el problema con los colados en Transmilenio y despertó preocupación y disgusto por la forma en la que muchas personas se metieron al medio de transporte. El incidente ocurrió durante la tarde de este jueves primero de octubre en la estación Madelena, en la Autopista Sur de Bogotá.

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Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad de un vagón, mostró que, en cuestión de segundos, más de 100 personas se colaron por las puertas para ingresar a los buses. En contados instantes, la estación resultó llena en su inmensa mayoría de los pillos.

Esto se dio en medio de una protesta que se dio cerca del sector, por los lados del centro comercial Villa del Río. Según Citytv, que divulgó las imágenes ya habrían identificado a al menos de esos 17 colados. La situación despertó interrogantes sobre qué tan efectiva es la Alcaldía con esta problemática, especialmente porque Madelena es una de las estaciones en las que más ingresan personas sin pagar su pasaje.

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Colados en Transmilenio: cifras muestran cuánto pierde Bogotá por evasión

Los colados siguen siendo uno de los problemas que más afecta a Transmilenio, tanto por los ingresos que deja de recibir el sistema como por las dificultades de seguridad y control que representa en estaciones y portales.

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De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de Transmilenio, la evasión en el componente troncal aumentó durante 2025. Mientras 2024 cerró con una tasa de 13,14 %, el primer semestre del año pasado llegó a 13,90 % y el segundo semestre terminó en 15,19 %.

La entidad explicó que entre los factores que incidieron estuvieron las obras del metro de Bogotá, que obligaron a desmontar algunas puertas automáticas y dispositivos de control en estaciones de la Caracas, además de las movilizaciones sociales y el comportamiento de algunos usuarios.

¿Cuántos colados hay en Transmilenio?

El Concejo de Bogotá señaló en junio de 2026 que durante 2024 se registraron cerca de 262.000 ingresos diarios sin pagar el pasaje, equivalentes al 13,1 % de los usuarios del sistema. De acuerdo con las cifras expuestas por el cabildo, esa evasión representa pérdidas estimadas en 295.000 millones de pesos al año.

En otro reporte publicado por el Concejo en febrero de 2025, se había calculado que durante 2024 dejaron de validarse cerca de 89 millones de pasajes, con pérdidas superiores a 262.000 millones de pesos.

Las cifras muestran que el problema no se concentra únicamente en las horas de mayor demanda. El estudio de evasión de TransMilenio correspondiente al primer semestre de 2024 encontró que la tasa era de 21,23 % en las horas valle, frente a 11,23 % en las horas pico.

Las estaciones donde más se cuelan en Transmilenio

El mismo estudio de Transmilenio identificó las líneas troncales con mayores niveles de evasión. La de Calle 6 registró 35,12 %, seguida por la F (Calle 13), con 34,18 %, y la H (Caracas Sur), con 27,88 %.

Para enfrentar el fenómeno, Transmilenio reportó que en 2025 puso en marcha una escuadra móvil anti evasión que comenzó en Portal Usme y posteriormente llegó a otros puntos, entre ellos Américas, Portal Sur, Suba, Portal 80, 20 de Julio, Terminal, Calle 100, San Mateo y Banderas. La entidad aseguró que esa estrategia permitió aumentar las validaciones en Portal Usme y Portal 20 de Julio.

Además, para 2026 la empresa de transporte planteó profundizar las medidas de cultura ciudadana, pedagogía, infraestructura, control y tecnología para reducir la evasión en el sistema.

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