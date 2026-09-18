En la mañana de este viernes se presentó un hecho que aún está por esclarecerse, pero que terminó la muerte de Cristian Garzón, un joven que tenía 27 años y era uno de los miembros de la recién anunciada guardia anticolados de TransMilenio. Según las primeras versiones, una pareja que no iba a pagar el pasaje en la estación Terreros, ubicada en el municipio de Soacha, lo mató.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, se pronunció y lamentó la muerte del joven trabajador: Esta es “una noticia muy dolorosa: Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado hoy en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema. Es doloroso e injustificable que acaben con la vida de un joven de 27 años”.

El mandatario también anunció que las dos personas involucradas fueron capturadas y que las autoridades recibirán todo el apoyo del Distrito para que respondan ante la justicia.

En imágenes que han circulado en redes sociales, se ve el momento en el que el joven herido, fue trasladado por sus compañeros hasta un centro de salud cercano. Sin embargo, horas después fue confirmado su fallecimiento.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 y 9:20 de la mañana, pero aún no han dado a conocer quiénes son las otras personas involucradas en este hecho.

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