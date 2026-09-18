Un guardia de seguridad de TransMilenio perdió la vida este viernes en la estación Terreros, ubicada en el municipio de Soacha, luego de ser atacado con un arma cortopunzante por una pareja que intentaba colarse en el sistema sin pagar el pasaje. El hecho enluta a la familia del vigilante y vuelve a poner sobre la mesa la peligrosidad que enfrentan quienes custodian las estaciones del sistema de transporte masivo.

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De acuerdo con información revelada, TransMilenio confirmó oficialmente que los hechos ocurrieron hacia las 9:20 de la mañana, cuando el vigilante intentó persuadir a dos personas para que pasaran por los torniquetes de forma regular. El intento de control desencadenó un enfrentamiento que terminó con el guardia herido en el pecho. Fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano a la estación, donde llegó sin signos vitales.

El periodista Julián Ríos, de Noticias Caracol, quien reportó la información en vivo, explicó que “se generó un enfrentamiento, un choque, dice TransMilenio, y el guarda de seguridad recibió una herida con arma cortopunzante a la altura del pecho. Inmediatamente fue trasladado a un centro asistencial muy cercano ahí a la estación de Terreros, donde lamentablemente llegó sin signos vitales”.

Ríos también señaló que la entidad emitirá “un comunicado oficial con estos hechos, entregando la identidad de este guarda de seguridad que lamentablemente falleció en un hecho de intolerancia enfrentado a varias personas que se estaban colando en esta estación”.

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La estación Terreros es reconocida como uno de los puntos más conflictivos del sistema TransMilenio, precisamente por la alta incidencia de evasión del pago del pasaje, situación que con frecuencia deriva en roces entre los vigilantes y quienes intentan ingresar sin autorización.

¿Qué se sabe de la pareja que atacó al guardia de TransMilenio en Terreros?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no habían logrado capturar a los responsables. Según informó Ríos, los investigadores están revisando las cámaras de vigilancia de la estación para recopilar material probatorio que permita dar con el paradero de la pareja agresora.

¿Qué es el escuadrón antievasión de Transmilenio?

Este grupo empezó a funcionar oficialmente hace unas semanas y, según habían dado a conocer, son personas que están enfocadas en evitar los colados en las diferentes estaciones.

Así funcionan:

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