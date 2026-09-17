Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la actual Administración Distrital, dirigida por el alcalde Carlos Fernando Galán, ha tomado medidas destacadas para fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Una de las decisiones significativas en ese sentido fue el congelamiento de la tarifa del pasaje de TransMilenio en 2024, acción que buscó aliviar el bolsillo de los ciudadanos y reforzar la confianza en el sistema de movilidad de la capital. Además, se implementó una ampliación importante en el tiempo habilitado para los transbordos, que pasó de 110 minutos a 2 horas y 5 minutos (125 minutos), un beneficio vigente actualmente en Bogotá y pensado para facilitar la movilidad de quienes hacen uso recurrente del transporte público.

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Estas medidas no se adoptaron al azar. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, cada ajuste estuvo respaldado por análisis técnicos, sociales, jurídicos y económicos que justifican su importancia en favor de los bogotanos. Recientemente, el concejal Rubén Torrado propuso ampliar este beneficio, llevando la ventana de tiempo para transbordos a 150 minutos. Aunque la propuesta fue aprobada por el Concejo de Bogotá, la Administración Distrital ha dejado claro que una decisión de tal magnitud exige una evaluación exhaustiva que considere la viabilidad y el impacto sobre la sostenibilidad del SITP, más allá de una simple aprobación legislativa.

Frente a este nuevo escenario, la respuesta de las autoridades ha sido prudente. Según palabras del gerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, citadas por la Alcaldía, se valoran las iniciativas del Concejo orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios, pero recalcan que cualquier ajuste deberá estar sustentado en estudios rigurosos que garanticen el equilibrio financiero y operativo del sistema. “Valoramos todas las propuestas orientadas a mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos y agradecemos al Concejo de Bogotá esta iniciativa. Sin embargo, reiteramos que cualquier ajuste deberá sustentarse en análisis rigurosos que garanticen beneficios para los usuarios sin comprometer la sostenibilidad financiera y operativa del sistema”, expresó Gutiérrez.

Por ahora, la ampliación de la ventana de tiempo en los transbordos no es una realidad definitiva. La postura oficial de la Administración Distrital es esperar los resultados de los estudios mencionados antes de tomar cualquier determinación. Así, se subraya que esta clase de decisiones corresponden, por norma, al alcalde de Bogotá, y dependen de un sustento técnico y legal que actualmente se encuentra bajo revisión.

¿En qué consiste la ampliación del tiempo de transbordo en el SITP de Bogotá?

La ampliación del tiempo de transbordo en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá consiste en aumentar el plazo en que los usuarios pueden realizar transbordos entre diferentes servicios del sistema con el mismo pasaje. Actualmente este beneficio es de 2 horas y 5 minutos, y se discute su posible aumento a 150 minutos, siempre que los estudios técnicos, sociales, jurídicos y económicos lo permitan.

¿Quién toma la decisión final sobre los cambios en la ventana de transbordo en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, la decisión final sobre cualquier cambio en la ventana de tiempo para transbordos recae en el alcalde mayor de la capital, apoyado en análisis técnicos y jurídicos. El Concejo puede proponer y aprobar iniciativas, pero los estudios de viabilidad y el cumplimiento del marco normativo son indispensables para que estos ajustes se implementen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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