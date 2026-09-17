Por: Portal Bogotá

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Durante el próximo fin de semana del 19 y 20 de septiembre, quienes deseen celebrar el Día de Amor y Amistad en la capital tienen una opción diferente para salir de la rutina. De acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), están habilitados los senderos ecológicos de los Cerros Orientales para que usted y sus seres queridos puedan disfrutar de la naturaleza sin alejarse del entorno urbano. Una alternativa que, bajo el lema de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ofrece múltiples beneficios tanto para la salud como para el bienestar emocional en una fecha especial.

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Los Cerros Orientales de Bogotá reúnen escenarios ideales para quienes buscan conectarse con entornos naturales, ya que en sus bosques andinos y subpáramos habitan colibríes, copetones y una variada flora local que convierte el paseo en una experiencia de contacto directo con la biodiversidad capitalina. Estos espacios, reconocidos como pulmones verdes de la ciudad, son fundamentales para el equilibrio climático y la provisión de agua cristalina gracias a las quebradas y riachuelos que allí nacen. Además, se destacan como sitios privilegiados para el avistamiento de aves y la contemplación de paisajes únicos; entre los senderos más visitados figuran Monserrate, Quebrada La Vieja y San Francisco - Vicachá, desde donde se aprecian vistas panorámicas de la sabana de Bogotá.

Para acceder a estos recorridos, la EAAB ha dispuesto el uso de la aplicación oficial ‘Caminos de los Cerros Orientales’, que permite agendar visitas de manera gratuita. Esta plataforma, disponible en los sistemas operativos Android y Apple, o en la página web institucional, facilita escoger entre opciones de senderos o humedales, así como consultar rutas, modalidades de transporte, atractivos de cada zona y las actividades permitidas. El registro es sencillo: usted selecciona el recorrido, diligencia los datos solicitados y reserva su cupo, recibiendo confirmación por correo electrónico junto con los códigos QR necesarios para el ingreso. Si desea cancelar, puede hacerlo desde la misma aplicación antes del evento.

Esta iniciativa no solo promueve la actividad física libre y accesible para todos, sino que se convierte en un plan ideal para quienes desean celebrar el Día de Amor y Amistad rodeados de aire puro y espacios seguros. Para conocer más opciones de ocio en la ciudad durante esta época, la EAAB invita a consultar el portal web oficial y explorar otras alternativas culturales como conciertos, ferias y teatro.

¿Cómo puedo reservar una caminata ecológica en los Cerros Orientales de Bogotá?

La reserva se realiza a través de la aplicación ‘Caminos de los Cerros Orientales’ o en la página web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Usted debe registrar sus datos, seleccionar el sendero de su interés, reservar su lugar y recibir la confirmación por correo junto al código QR de ingreso.

¿Qué son los Cerros Orientales y por qué son importantes para Bogotá?

Los Cerros Orientales son la cadena montañosa que bordea la ciudad y actúa como pulmón natural. Su importancia radica en que ahí nacen fuentes de agua, regulan el clima y resguardan una biodiversidad clave para el equilibrio ambiental de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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