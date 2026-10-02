Transmilenio, que ha tomado medidas radicales contra el ‘colatón’, anunció novedades operativas en el suroccidente de Bogotá por obras de infraestructura en uno de los puntos claves.

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A partir de mañana, sábado 3 de octubre, la estación Biblioteca Tintal (ver mapa) cerrará su vagón 2 y taquilla externa noroccidental debido a trabajos programados de mantenimiento en la zona.

Las intervenciones técnicas buscan optimizar las instalaciones y garantizar mejores condiciones de seguridad para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta infraestructura vial.

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Según el cronograma oficial establecido por las autoridades de movilidad, las labores operativas de mantenimiento se extenderán durante dos semanas contiguas.

Durante las obras, que irán hasta el sábado 17 de octubre, las rutas BF26 y FM51 trasladarán su operación temporalmente a la estación Patio Bonito.

Los pasajeros de los servicios troncales deben planear los desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos durante sus trayectos habituales por la troncal de la avenida de Las Américas.

Las directivas del sistema recomiendan verificar la información de las rutas sustitutas y acatar las indicaciones brindadas por el personal en campo de la estación.

El servicio regular en los demás vagones y puntos de acceso habilitados de Biblioteca Tintal continuará prestando atención continua a los ciudadanos.

Igualmente, los equipos de gestión social estarán orientando a la comunidad para facilitar el uso de la alternativa dispuesta en el portal Patio Bonito.

#TransMiTeInforma 🔔 🚨 ¡Atención! 🚧 Por trabajos de mantenimiento, a partir de mañana, sábado 3 de octubre, la estación Biblioteca Tintal 🟥 cerrará su vagón 2 y taquilla externa noroccidental 📍🚏❌ Durante la obras, que irán hasta el sábado 17 de octubre, las rutas BF26 y… pic.twitter.com/eX5q5Z6Ynr — TransMilenio (@TransMilenio) October 2, 2026

La estación Biblioteca Tintal forma parte del sistema de transporte masivo TransMilenio y está ubicada en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy.

Específicamente, se encuentra sobre la Avenida de Las Américas con Carrera 86, entre la estación Patio Bonito y la estación Transversal 86.

Su ubicación es muy conocida porque queda justo al lado de la Biblioteca Pública El Tintal (Manuel Zapata Olivella) y frente al centro comercial Tintal Plaza, sobre el corredor vial principal de la Avenida de Las Américas.

¿Cuáles son las rutas de la estación Biblioteca Tintal de Transmilenio?

La estación Biblioteca Tintal forma parte del sistema de transporte masivo Transmilenio en la troncal de la avenida de Las Américas, conectando a miles de usuarios en Bogotá.

Esta parada clave facilita el desplazamiento de los ciudadanos hacia diversos puntos estratégicos del suroccidente, centro y norte de la capital colombiana de manera eficiente.

Los buses rojos del componente troncal prestan servicios corrientes e expresos para optimizar la movilidad urbana diaria de los habitantes de la localidad de Kennedy.

Entre los servicios troncales que operan activamente en la infraestructura se destaca la ruta B26 y su contraparte F26, conectando el norte con el suroccidente bogotano.

Asimismo, la ruta fácil 5 realiza paradas constantes en este punto para permitir transbordos rápidos hacia otras troncales del sistema integrado de transporte de la ciudad.

Adicionalmente, el servicio expreso M51 y su retorno F51 garantizan el desplazamiento directo hacia el centro de la capital durante las jornadas de mayor afluencia.

Por su parte, la ruta J23 y su pareja F23 ofrecen una alternativa fundamental para los pasajeros que se movilizan desde y hacia el eje ambiental.

Los usuarios también cuentan con la ruta G46 y su correspondiente F46, facilitando las conexiones hacia la troncal de la autopista Sur en horas pico.

De igual manera, el servicio expreso C19 y su retorno F19 conectan directamente la avenida de Las Américas con la troncal de Suba.

En el componente zonal, los paraderos adyacentes a la estación reciben múltiples rutas del SITP que alimentan el flujo de pasajeros en la zona de influencia.

Rutas urbanas como la T40, la C135, la T30B y la 111 transitan por el corredor vial facilitando la integración con barrios vecinos.

Otras líneas zonales importantes incluyen la ruta 593, la T62, la A518, la F518, la C509 y la G509, cubriendo trayectos interlocales extensos.

El uso adecuado de las herramientas digitales oficiales permite planear los viajes con anticipación y consultar los horarios de operación en tiempo real.

Planificar las rutas con anterioridad garantiza desplazamientos más rápidos y reduce tiempos de espera innecesarios dentro del sistema masivo de transporte público.

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