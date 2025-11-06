Bogotá implementará un cierre temporal en dos puntos clave de la troncal Américas, el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal, debido a las obras de la primera línea del metro de Bogotá. La interrupción programada se extenderá desde las 10:00 p. m. del sábado 15 de noviembre hasta las 5:00 a. m. del lunes 17 de noviembre, afectando la movilidad de miles de ciudadanos en la localidad de Kennedy durante un fin de semana. Esta medida es indispensable para el progreso de la infraestructura del sistema de transporte, buscando garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la eficiencia en la ejecución de los trabajos.

Para mitigar el impacto en el transporte, Transmilenio dispondrá de un plan operacional especial que reorientará los servicios habituales. Los usuarios deberán usar la estación Banderas como punto de partida y llegada para los servicios alimentadores, cuyos recorridos se mantendrán con desvíos, pero sin alterar o suprimir los paraderos ya establecidos. Adicionalmente, se podrá contar con el servicio Transmizonal para la movilización desde y hacia este sector de la troncal Américas.

El plan de contingencia establece desvíos claros para las rutas troncales y alimentadoras. Específicamente, la ruta F23 operará solo hasta la estación Banderas. Por su parte, las rutas troncales 5, F32 y F60, que normalmente se dirigen al Portal Américas, modificarán su trayecto para operar hasta la estación transversal 86, donde harán el respectivo retorno y continuarán su servicio.

Por otra parte, las rutas E32, A60 y RF 5 calle 22, funcionarán desde transversal 86. No operarán en las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal, y la ruta Transmizonal 9-1 Bosa La Libertad, traslada su operación al Portal Sur el fin de semana del sábado 15 al lunes 17 de noviembre, de acuerdo con información de la página web de Transmilenio.

¿Cómo funcionarán las rutas de SITP en el Portal Américas y Biblioteca El Tintal?

Ante el cierre temporal del Portal Américas y la estación Biblioteca El Tintal por las obras de la primera línea del metro de Bogotá, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ha dispuesto una serie de alternativas de movilidad para los usuarios de la localidad de Kennedy. Estas soluciones buscan minimizar el impacto en el desplazamiento, ofreciendo opciones en el sistema Transmizonal que permiten la conexión del occidente con los distintos puntos cardinales de la ciudad. Se recomienda a los ciudadanos consultar con antelación los puntos de parada provisionales y planear su viaje, especialmente durante ese fin de semana festivo.

La estrategia de movilidad en la zona se centra en la reorganización de las rutas zonales del SITP, las cuales tendrán desvíos en sus recorridos habituales y harán sus paradas en puntos estratégicos cercanos al Portal Américas. Los servicios afectados que mantendrán su operación con ajustes incluyen un amplio listado de rutas, como son:

DG208.

CG137.

CG147.

GA535.

GA518.

927.

787A.

GK527.

GA532.

GH530.

GC509.

GL508.

CG157.

