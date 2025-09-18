En plena hora pico de este 18 de septiembre, protestas que se adelantaban en primeras horas de la tarde se intensificaron y se sumaron nuevos puntos que tiene a los usuarios de Transmilenio afectados.

(Vea también: Transmilenio y ‘Epa Colombia’ llegaron a un acuerdo; hay cifra millonaria sobre la mesa)

De acuerdo con la empresa de transporte, manifestaciones hacen que el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal no presenten servicio, debido a bloqueos en la avenida Ciudad de Cali con Américas. Ante esto, también se habilitó el retorno de buses de Transmilenio en la transversal 86 y Banderas.

Lee También

(Vea también: Escalofriante panfleto contra varios conductores en norte de Bogotá: “Vamos a empezar a matar”)

Por otra parte, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se activó una nueva manifestación en la avenida El Dorado con calle 4 que causa afectaciones en ambos sentidos de la vía.

#AEstaHora📣 Manifestantes se sitúan en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 4 y generan afectación vial, ambos sentidos de la vía.❌ ⭕️Rutas Alternas:

✅Carrera 10 👮‍♂️Grupo Guía gestiona la movilidad en el sector. pic.twitter.com/QWQy3vI8LV — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 19, 2025

Lee También

Manifestaciones en Universidad Pedagógica

Desde tempranas horas de la tarde se adelantaron protestas en la calle 72 con carrera 11 por parte de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.

Ante los cierres ocasionados, las rutas zonales y duales de este sector continúan con retrasos en su operación, según indicó Transmilenio.

* Pulzo.com se escribe con Z