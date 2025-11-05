Un hecho totalmente inaceptable se presentó en un bus de servicio público en Bogotá, en el que un supuesto supervisor de SITP humilló a y trapeó el piso con un conductor del sistema mientras iban en un recorrido, lo que ha causado, rápidamente, el rechazo de los ciudadanos y los internautas que ya vieron la publicación.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque no se sabe la razón del repudiable acto, lo que sí es una realidad es que este tipo de abuso de autoridad es castigado por el Ministerio de Trabajo, tal y como ha pasado con varias empresas y actos puntuales en Colombia, lo que deja expuesto al empleado frente a esta cartera y al consorcio operador de transporte de la ciudad, ya que pueden tomar cartas en el asunto y tomar medidas ejemplarizantes.

En la publicación hecha en X por Colombia Oscura, se observa que el supuesto supervisor alardeó de su posición jerárquica, fue hasta el puesto del conductor del vehículo mientras lo insultó por no darle la cara y le repitió que le falta valentía por mantener la mirada en la carretera. Segundos después, decidió sentarse en una silla, mientras el operador continuó completando la ruta.

Lee También

Posteriormente, sin darse cuenta que estaba siendo grabado por una pasajera, comenzó a gritarlo de manera abusiva y llenarlo de improperios de alto calibre: “Simple conductor de mierda… Yo soy supervisor, mijo. El tema es que yo estoy acá y usted está allá abajo, pir$%3#. Ande, conductor. Ande, esclavo, ande. Hágale que yo ya pagué. Hágale perr$%3#. Ande y párele a la gente. Ande que pa’ eso le pagan. Hágale, esclavo… Ande, simple chófer… Vengo de almorzar en mi casa mientras que usted está dando vueltas como una perr4$%3#. Hágale, mijo. Gánese ese mínimo bien”, esto es solo una parte de todo lo que dijo el supuesto supervisor de SITP al conductor.

(Vea también: Pareja gay que tuvo altercado en Crepes & Waffles contó versión de lo que pasó: “No fue un beso”)

#RECHAZO 😡 Supuesto supervisor del SITP de @TransMilenio fue grabado mientras humillaba a operador del sistema durante su recorrido. Un video en R/S evidencia que el sujeto le gritaba y lo señalaba frente a los pasajeros, generando un ambiente de tensión e incomodidad en el bus. pic.twitter.com/sVmiZsfUBh — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 5, 2025

Los comentarios en X le cayeron al supuesto empleado que abusó de su puesto y le faltó el respeto al conductor: “Ja, ja, ja, ja, un pobre humillando a otro pobre por ser pobre“, “increíble que permitan este tipo de trato a los conductores, la manera inhumana y humillante en la que se expresa este ‘supervisor'”, bien por la que lo grabó. Ahora va a supervisar la despensa y la nevera de su casa, desempleado a la vista” y “el colombiano tiene un profuso problema de control del temperamento. No tiene carácter para domar sus impulsos salvajes”, son las reacciones que se leen en el ‘post’.

¿Qué hacer en caso de abuso de autoridad? El primer y más crucial paso ante un caso de abuso de autoridad en Colombia es la presentación de una denuncia formal. Esta acción debe dirigirse a las entidades de control y judiciales competentes, siendo las principales la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. La Fiscalía se encargará de investigar el posible delito, mientras que la Procuraduría se enfocará en las faltas disciplinarias cometidas por el funcionario. Es importante señalar que esta denuncia formal es paralela e independiente a cualquier reclamo o proceso interno que se pueda adelantar ante la propia institución o empresa a la que pertenezca el empleado, asegurando que el caso no quede impune solo con medidas administrativas internas. Además de la vía penal y disciplinaria, existen mecanismos constitucionales y entidades de apoyo diseñadas para proteger los derechos del ciudadano. Si el abuso de autoridad ha resultado en la vulneración de un derecho fundamental (como la vida, la libertad o el debido proceso), el afectado puede interponer una acción de tutela.

* Pulzo.com se escribe con Z