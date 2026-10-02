Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se ha visto afectada este viernes 2 de octubre de 2026 debido a diferentes incidentes y actividades programadas en importantes vías de la ciudad. Según la información divulgada por las autoridades de tránsito, durante la mañana se realizaron varios cierres en la avenida NQS, uno de los corredores viales principales de la capital. A la altura de la diagonal 61, sentido norte-oriente, se presentó un cierre debido a la alta afluencia de peatones originada por la realización de un concierto. De acuerdo con lo reportado, como ruta alterna se recomienda tomar la calle 63 al oriente para evitar retrasos.

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Otro cierre significativo se registró en la calle 53 B con NQS, nuevamente por concentración peatonal a causa del mismo evento. El flujo vehicular en estas zonas se encuentra limitado y, por lo tanto, quienes se movilizan por allí deben prever posibles demoras. En este contexto, la operación de rutas de TransMilenio, el principal sistema de transporte público masivo de Bogotá, puede sufrir retrasos, impactando especialmente a quienes dependen de este servicio en horas de la mañana.

Además de los cierres por eventos programados, varios accidentes de tránsito han complicado aún más la movilidad en la ciudad. En la localidad de Ciudad Bolívar, un siniestro vial ocurrido sobre la calle 70D sur con carrera 20 involucró un vehículo escolar y una motocicleta, dejando como saldo una fatalidad. Las unidades de tránsito debieron atender el sitio para garantizar la investigación y normalización, lo cual generó congestión adicional.

Situaciones similares se presentaron en la localidad de Kennedy, específicamente en la avenida Boyacá con avenida Las Américas, donde otro accidente con fatalidad entre una grúa y un motociclista requirió la intervención de las autoridades, provocando demoras para quienes circulan en sentido sur a norte. Y en Fontibón, el volcamiento de un taxi sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 13 causó alta congestión desde temprano, aunque las autoridades lograron habilitar la vía más tarde, permitiendo que la movilidad retomara condiciones normales.

Debido a estos incidentes, las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la avenida Guayacanes al oriente y la avenida Boyacá al norte para quienes transitan por las zonas mencionadas. Para quienes hacen uso de TransMilenio, se sugiere planear sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles modificaciones en los recorridos por las situaciones reportadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas se ven afectadas en TransMilenio por el cierre de la NQS hoy viernes 2 de octubre de 2026?

El cierre de la avenida NQS con diagonal 61 y calle 53 B, en sentido norte-oriente, puede causar retrasos en la operación de rutas habituales de TransMilenio que atraviesan este importante corredor vial. Aunque la información oficial no detalla las rutas específicas, quienes se movilizan por esta troncal deben prever demoras y considerar las rutas alternas como la calle 63.

¿Qué vías alternas recomiendan las autoridades durante los cierres y accidentes de tránsito en Bogotá hoy?

Ante los cierres y accidentes reportados en diferentes sectores de Bogotá, las autoridades sugieren tomar como vías alternas la avenida Guayacanes al oriente, la avenida Boyacá al norte y la calle 63. Estas alternativas pueden ayudar a reducir el impacto de las congestiones ocasionadas durante la mañana del viernes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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